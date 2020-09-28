Сколько стоят туры к Деду Морозу в этом зимнем сезоне

Влада Некрасова

В туроператорских компаниях уже доступны для бронирования зимние экскурсионные программы в Великий Устюг и к другим сказочным зимним волшебникам. В какие даты состоятся новогодние заезды, и в какую сумму обойдутся туры на родину Деда Мороза в этом году?

ТУРИСТЫ АКТИВНО БРОНИРУЮТ ОТЕЛИ В ВОТЧИНЕ И ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ

В продаже туроператоров Coral Travel, «Интурист», «Дельфин», TUI Россия, АЛЕАН, «Русский Экспресс» и «Мультитур» уже выставлены туры в Великий Устюг на родину российского Деда Мороза. Зимой 2020/2021 впервые этот сезонный продукт представлен и в ассортименте туроператора ANEX Tour.

По оценкам экспертов, интерес к турам в Великий Утюг есть, однако пока продажи направления, в силу сезонного характера спроса, еще не вышли на должный уровень.

По мнению директора по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алены Громовой, всплеска бронирований Великого Устюга стоит ожидать в ноябре. В этом зимнем сезоне Coral Travel предлагает новогодние и рождественские туры на родину Деда Мороза в Великий Устюг из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

О том, что основной период продаж туров к Деду Морозу прогнозируется во второй половине ноября – начале декабря, говорят и специалисты TUI Россия. По данным экспертов Национального туроператора АЛЕАН, сейчас активность проявляют туристы, которые предполагают остановиться на ночлег в самой Вотчине Деда Мороза или в Великом Устюге. Гостиницы в этих локациях бронируются пользуются наибольшим спросом.

По традиции последних лет «Интурист» и в этом году запустит туристический поезд «Зимний Экспресс «В гости к Деду Морозу» с отправлениями из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Полагаем, что все даты заездов в Великий Устюг в этом году, как и годом ранее, будут закрыты уже к началу ноября», – сообщили в пресс-службе «Интуриста».

КОГДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ НА РОДИНУ ДЕДА МОРОЗА

Отправиться в гости к Деду Морозу можно уже прямо сейчас. Так, в ассортименте туроператора TUI Россия представлен тур выходного дня «Один день в сказке Деда Мороза», который предполагает однодневное пребывание в Великом Устюге без проживания.

Стоимость такого тура у TUI составляет 11 538 р. на двоих (без учета стоимости проезда). В программе посещение Вотчины Деда Мороза, обед, транспортное обслуживание и услуги гида-экскурсовода. Еще одна доступная сегодня программа «Волшебные уроки Деда Мороза» (2 дня/ 1 ночь) обойдется дороже – от 19 838 р. на двоих без учета дороги.

Новогодние программы в Великий Устюг по традиции стартуют с 18 ноября, когда отмечается день рождения российского Деда Мороза. Например, с этой даты начинаются программы Национального туроператора АЛЕАН.

Основной объем программ и перевозки по направлению по понятым причинам приходится на декабрь и новогодний период. Так, у TUI есть программы с заездами на 2 или 3 дня (наземное обслуживание), начиная с 4 декабря, и заезды на новогодние каникулы с (наземное обслуживание на 2 дня) со 2 января.

Железнодорожные туры в Великий Устюг из Москвы у туроператора Coral Travel стартуют 2 января, из Санкт-Петербурга – 3 января, из Самары – 4 января.

Туристический поезд «Интуриста», построенный по принципу железнодорожного круиза, будет курсировать из Москвы в Великий Устюг с 21 декабря по 5 января. Запланировано несколько заездов.

Побывать в гостях у Деда Мороза вместе с «Русским Экспрессом» на этом же поезде с отправлением из Москвы можно 25 декабря, 3 и 5 января.

Туроператор ANEX Tour реализует продукт без перевозки: его программы на родину Деда Мороза начинаются с конца ноября.

По информации участников рынка, в целом стоимость туров к Деду Морозу в сезоне 2020/2021 не изменилась. На пиковые даты стоимость пакета за счет роста стоимости перевозки увеличилась на 5%.

В ГОСТИ К СНЕГУРОЧКЕ И КЫШ БАБАЮ

У тех, кто уже побывал в гостях у Деда Мороза на Вологодчине, есть «сказочная» альтернатива.

Например, вместе с Coral Travel можно отправится в Татарстан на встречу с местным волшебником Кыш Бабаем, или к Карельскому Деду Морозу Талви Укко.

У туроператоров «Интурист», АЛЕАН, «Мультитур» и «Дельфин» также будут туры к Снегурочке в Кострому и в Татарстан к Кыш Бабаю.

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ НА НОВЫЙ ГОД

Coral Travel: железнодорожный тур Москва-Великий Устюг-Москва с отправлением 2 января 2021 года обойдется от 54 000 р. (на 2 взр.+ реб.) при проезде в плацкартном вагоне и от 70 100 р. на троих (2 взр. + реб.) при проезде в купейном вагоне. В стоимость входит: проезд в вагоне выбранного типа, транспортное обслуживание, трехразовое питание в Великом Устюге и программа в Великом Устюге и в Вотчине Деда Мороза.

«Интурист»: От 37 900 р. на двоих взрослых, включая железнодорожную перевозку, трансфер, экскурсий и питание по программе.

«Дельфин»: тур на 3 дня стоит 73 950 р. на двоих. В стоимость входит проживание, питание, экскурсии и транспорт на месте по программе.

TUI Россия: тур «На чай к Деду Морозу в Великий Устюг» (наземное обслуживание, со 2 по 3 января 2021 г.) от 31 000 р. на двоих взрослых.

Тур TUI с железнодорожным переездом «Сказочный экспресс к Деду Морозу из Москвы» с заездом 2 января на 4 дня/ 3 ночи (в Великом Устюге 1 ночь) от 48 000 р. на двоих. Тур с железнодорожным переездом «Зимний поезд к Деду Морозу из Москвы» с заездом 2 января на 3 дня/ 2 ночи (без ночевки в Великом Устюге) – от 35 000 р. на двоих (плацкарт) и от 45 000 р. на двоих (купе).

ANEX Tour: тур «Новый год с Дедом Морозом» на 3 дня/2 ночи с проживанием в отеле 3* обойдется от 74 057 р. на двоих. В стоимость входит питание по программе, транспортное и экскурсионное обслуживание на месте, входные билеты, услуги гида, новогоднее представление в Вотчине Деда Мороза.

Национальный туроператор АЛЕАН: стоимость экскурсионного тура «Рождество в гостях у Дедушки Мороза» в период с 3 по 5 января (2 взр.+ и 1 реб.) стартует от 40 600 р. В эту сумму включено проживание, питание по программе, обзорная экскурсия по городу, 2 мастер-класса, входные билеты в музеи, прогулка по Тропе сказок, экскурсия по Терему Деда Мороза, трансферы и услуги гида.

«Русский Экспресс»: «Зимний экспресс «В гости к деду Морозу» с заездом 25 декабря на троих обойдется от 52 000 р.(плацкарт). У туроператора на моментальном подтверждении находится много гарантированных мест по этой программе.

«Мультитур»: тур с отправлением 31 декабря на 2 ночи на семью (2 взр.+реб.) стартует от 56 600 р. (без учета стоимости дороги).