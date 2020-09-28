SLEEPY PRINCESS беременна

Алексей Вольцев

Дима Снэп пригласил SLEEPY PRINCESS в студию издания POPCAKE, чтобы наглядно продемонстрировать королеве Instagram, насколько суровым и дерзким может быть шоу «Хейтер или Фанат». Девушка выполняла различные провокационные задания, в которых ей приходилось удалять фотографии с социальных сетей, засовывать руки в банку с Nutella и делать многое другое… Но самым жестоким челленджем, по мнению публики, оказался звонок маме.

Давайте попросим PRINCESS зачитать задание…

«Сообщить родителям о беременности»

Дима подметил, что в ходе последних событий мама «принцессы» действительно может поверить в пранк. Если вы подумали, что инстадива могла побояться, то вы плохо знаете СЛИПИ, она уверенно взяла телефонную трубку и начала разговор с мамой.

«Мам, че делаешь? У меня вообщем к тебе новость классная. Ты готова? Вообщем, я беременна. Серьезно, могу тебе фотку теста прислать»

Кажется, мама СЛИПИ слишком хорошо знает свою дочь, чтобы поверить в такие грандиозные вести.

«Ой, Соня, опять ютуб снимаете?»

— ответила женщина.

Несмотря на то, что Соня пыталась заверить ее во вранье, у мамы не было ярких эмоций в процессе разговора. Неужели, она все-таки раскусила свою дочь?

Подпишись на нас в Яндекс Новости