Смертельное ДТП под Одессой: столкнулись ВАЗ и Mitsubishi, погиб водитель

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Одесской области, где на днях случилась авария с участием сразу шести автомобилей, зафиксировано новое дорожно-транспортное происшествие: вечером в воскресенье, 28 сентября, на выезде из села Шабо в Белгород-Днестровском районе столкнулись автомобили ВАЗ и Mitsubishi.

В результате печального инцидента погиб 48-летний мужчина, сообщили в областном управлении Нацполиции.

«Предварительно установлено, что водитель „Mitsubishi Outlander“ совершил касательное столкновение со встречным автомобилем „ВАЗ“, в результате чего иномарку отбросило на каменный указательный знак с названием населенного пункта», — говорится в сообщении.

К сожалению, от полученных травм водитель «Mitsubishi» погиб на месте.

В то же время 43-летний водитель «ВАЗа» с двумя пассажирами — женой и 16-летней дочерью не пострадали.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины, которые привели к трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе на Львовщине, на автодороге «Киев-Чоп» водитель автомобиля «Тойота», 46-летний местный житель, совершил наезд на пешехода, жителя одного из сел района в возрасте 48 лет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.