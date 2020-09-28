Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Смертельное ДТП под Одессой: столкнулись ВАЗ и Mitsubishi, погиб водитель

Смертельное ДТП под Одессой: столкнулись ВАЗ и Mitsubishi, погиб водитель

Смертельное ДТП под Одессой: столкнулись ВАЗ и Mitsubishi, погиб водитель

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Одесской области, где на днях случилась авария с участием сразу шести автомобилей, зафиксировано новое дорожно-транспортное происшествие: вечером в воскресенье, 28 сентября, на выезде из села Шабо в Белгород-Днестровском районе столкнулись автомобили ВАЗ и Mitsubishi.

В результате печального инцидента погиб 48-летний мужчина, сообщили в областном управлении Нацполиции.

«Предварительно установлено, что водитель „Mitsubishi Outlander“ совершил касательное столкновение со встречным автомобилем „ВАЗ“, в результате чего иномарку отбросило на каменный указательный знак с названием населенного пункта», — говорится в сообщении.

К сожалению, от полученных травм водитель «Mitsubishi» погиб на месте.

В то же время 43-летний водитель «ВАЗа» с двумя пассажирами — женой и 16-летней дочерью не пострадали.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины, которые привели к трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе на Львовщине, на автодороге «Киев-Чоп» водитель автомобиля «Тойота», 46-летний местный житель, совершил наезд на пешехода, жителя одного из сел района в возрасте 48 лет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

49 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Нумерологический прогноз: какие дни в октябре 2020 года будут удачными
Нумерологический прогноз: какие дни в октябре 2020 года будут удачными
Гадание на картах
Гадание на картах
Путин: Россия будет укреплять потенциал атомной энергетики
Путин: Россия будет укреплять потенциал атомной энергетики
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Стало известно, кто заменил Хэнка Азарию в новом сезоне "Симпсонов"
Стало известно, кто заменил Хэнка Азарию в новом сезоне "Симпсонов"
Ви из BTS плакал, получив письмо 9-летнего ребенка-аутсайдера
Ви из BTS плакал, получив письмо 9-летнего ребенка-аутсайдера
Трамп о Нагорном Карабахе: «Посмотрим, сможем ли мы это остановить»
Трамп о Нагорном Карабахе: «Посмотрим, сможем ли мы это остановить»
Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти в отставку
Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти в отставку
Среди погибших армянских военных есть женщина
Среди погибших армянских военных есть женщина
Переговоров нет и не будет: В Баку уверены, что Россия не придет в Карабах
Переговоров нет и не будет: В Баку уверены, что Россия не придет
Помпео о выборах в США: "Русские не повлияют на результат"
Помпео о выборах в США: "Русские не повлияют на результат"
В Казахстане начали строительство завода для техники "КамАЗ"
В Казахстане начали строительство завода для техники "КамАЗ"

Топ на сегодня

Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке
Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке
Страшная трагедия в семье Тэхэна
Страшная трагедия в семье Тэхэна
Загорелся болид: гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновят
Загорелся болид: гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновят
5 самых опасных дней в октябре 2020 года
5 самых опасных дней в октябре 2020 года
Выживший курсант рассказал, что спасло его при крушении Ан-26 на Украине
Выживший курсант рассказал, что спасло его при крушении Ан-26 на

Еще по теме

На Таллинском шоссе произошло смертельное ДТП
Водитель погиб в жутком ДТП на Камчатке
Типичная Украина: В Сумах пьяный полицейский протаранил патрульную машину
Смертельное ДТП произошло в Северодонецке