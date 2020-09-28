СМИ: Деми Мур сыграет в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана"

Лидия Мартынова

. СМИ узнали, актриса Деми Мур исполнит главную роль в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана" ("Dirty Diana"), который был запущен в июле сценаристкой Шаной Фест. Теперь на его основе сделают сериал, сообщает Deadline.

Адаптировать подкаст в полноценное шоу будет Фест вместе с продюсером и режиссером Дженнифер Бессер, известной по работе над сериалом "Благочестивые стервы".

Пока неизвестно, кто будет сниматься в месте с Деми Мур. Но ожидается, что в сериале могут появиться актеры, которые записывали с ней передачи: Кармен Эджого, Маккензи Дэвис, Дайо Окенаи, Бетси Брандт, Макс Гринфилд, Клас Банг, Пенелопа Энн Миллер и многие другие.

В аудиосериале главная героиня находится на грани развода. Параллельно в тайне от близких она ведет сайт, где разные женщины делятся своими эротическими фантазиями. По информации Deadline, создать такой смелый проект Шану Фест вдохновила переломная история в ее браке.

В издании также уточняют, что производством будет заниматься платформа Amazon. Дату выхода пока не объявили.