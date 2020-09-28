Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » СМИ: Деми Мур сыграет в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана"

СМИ: Деми Мур сыграет в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана"

СМИ: Деми Мур сыграет в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана"
РИА Новости. СМИ узнали, актриса Деми Мур исполнит главную роль в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана" ("Dirty Diana"), который был запущен в июле сценаристкой Шаной Фест. Теперь на его основе сделают сериал, сообщает Deadline.

Адаптировать подкаст в полноценное шоу будет Фест вместе с продюсером и режиссером Дженнифер Бессер, известной по работе над сериалом "Благочестивые стервы".

Пока неизвестно, кто будет сниматься в месте с Деми Мур. Но ожидается, что в сериале могут появиться актеры, которые записывали с ней передачи: Кармен Эджого, Маккензи Дэвис, Дайо Окенаи, Бетси Брандт, Макс Гринфилд, Клас Банг, Пенелопа Энн Миллер и многие другие.


В аудиосериале главная героиня находится на грани развода. Параллельно в тайне от близких она ведет сайт, где разные женщины делятся своими эротическими фантазиями. По информации Deadline, создать такой смелый проект Шану Фест вдохновила переломная история в ее браке.


В издании также уточняют, что производством будет заниматься платформа Amazon. Дату выхода пока не объявили.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россия вернула в Армению свои войска с учений "Кавказ"
Россия вернула в Армению свои войска с учений "Кавказ"
СМИ: Деми Мур сыграет в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана"
СМИ: Деми Мур сыграет в экранизации эротического подкаста "Грязная
Главные астрономические и астрологические события октября 2020 года
Главные астрономические и астрологические события октября 2020 года
Армения объявила военное положение, идет всеобщая мобилизация
Армения объявила военное положение, идет всеобщая мобилизация
Баку заявил о сотнях погибших армянских военных
Баку заявил о сотнях погибших армянских военных
Путин рассказал об атомном потенциале России
Путин рассказал об атомном потенциале России
Нумерологический прогноз: какие дни в октябре 2020 года будут удачными
Нумерологический прогноз: какие дни в октябре 2020 года будут удачными
Путин: Россия будет укреплять потенциал атомной энергетики
Путин: Россия будет укреплять потенциал атомной энергетики
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Стало известно, кто заменил Хэнка Азарию в новом сезоне "Симпсонов"
Стало известно, кто заменил Хэнка Азарию в новом сезоне "Симпсонов"
Ви из BTS плакал, получив письмо 9-летнего ребенка-аутсайдера
Ви из BTS плакал, получив письмо 9-летнего ребенка-аутсайдера
Трамп о Нагорном Карабахе: «Посмотрим, сможем ли мы это остановить»
Трамп о Нагорном Карабахе: «Посмотрим, сможем ли мы это остановить»

Топ на сегодня

Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке
Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке
Страшная трагедия в семье Тэхэна
Страшная трагедия в семье Тэхэна
Загорелся болид: гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновят
Загорелся болид: гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновят
5 самых опасных дней в октябре 2020 года
5 самых опасных дней в октябре 2020 года
Выживший курсант рассказал, что спасло его при крушении Ан-26 на Украине
Выживший курсант рассказал, что спасло его при крушении Ан-26 на

Еще по теме

Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в новом триллере Netflix, пишут СМИ
Деми Мур крутит роман с принцем Британии?
СМИ узнали, что звезда "Оно" сыграет преступника в новом сериале Netflix
Экс-супруги Деми Мур и Эштон Катчер встретились на свадьбе общего друга