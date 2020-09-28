Среди погибших армянских военных есть женщина

Анастасия Иванова

Армия обороны Карабаха обнародовала фамилии военнослужащих, погибших во время боев за республику. В списке 16 человек, в том числе женщина — 35-летняя Асмик Арзуманян.

Сегодня, 27 сентября, в Нагорном Карабахе погибли:

Варданян Лерник Арегович, 1978 г.р.Минасян Георгий Леваевич, 1979 г.р.Хачатрян Овик Леваевич, 1990 г.р.Мнацаканян Ашот Коляевич, 1979 г.р.Арутюнян Агсен Андраникович, 1997 г.р.Арзуманян Асмик Смбатовна, 1985 г.р.Мардиян Арсен Гарикович, 1999 г.р.Галстян Рубен Мнацаканович, 2000 г.р.Торосян Давид Мхитарович, 2001 г.р.Филипосян Тарон Грайрович, 2000 г.р.Григорян Маис Макарович, 2001 г.р.Хлгатян Гарник Эдгарович, 2001 г.р.Саакян Эрик Смбатович, 2001 г.р.Маргарян Карен Ваграмович, 2000 г.р.Оганян Давид Эдвардович, 2000 г.р.Барсегян Вреж Арсенович, 2001 г.р.

ИА Newstes сообщало, что, кроме того, ранены около 100 армянских военнослужащих.

Среди гражданского населения потери армянской стороны составляют два человека. Погибли бабушка и внук. Ранены около 30 человек.