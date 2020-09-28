Сроки строительства собора Саграда Фамилия в Испании снова изменились

Анастасия Иванова

Собор Саграда Фамилия в Барселоне сохранит статус одного из самых известных долгостроев в мире. Храм Святого Семейства не будет достроен в 2026 году. О причинах - в нашем материале.

СОБОР НЕ ДОСТРОЯТ К 2026 ГОДУ

Администрация храма Саграда Фамилия признала, что долгожданное завершение строительных работ, начатых в 1882 г., не произойдет к 100-летию со дня смерти Гауди, которое будет отмечаться в 2026 г.

Работы по возведению одной из главных туристических достопримечательностей Испании приостановились в марте 2020 г. из-за пандемии COVID-19. По сообщению администрации храма, строительный процесс будет возобновлен в течение нескольких ближайших недель. Однако новая дата окончания проекта остается неизвестной.

«Последствия пандемии заставили нас пересмотреть наши запланированные сроки. Это влияет на дату окончания, которую мы запланировали на 2026 г.», - заявила Эстев Кэмпс, возглавляющая строительный совет храма Святого Семейства.

НЕТ ТУРИСТОВ И НЕТ ДЕНЕГ

По сообщениям испанских СМИ, причина переноса сроков связана со значительным сокращением пожертвований прихожан и поступлений платы от туристов за входные билеты. Работы финансируются из этих источников.

В этом году бюджет строительства планировался на уровне 130 млн евро, однако из-за пандемии его сократили до 17 млн евро. Ежегодно собор посещают около 4,5 млн человек, из которых 94% - это иностранцы. Если в июле 2019 г. ежедневный туристический поток в храм составлял около 15,5 тыс. человек, то за весь июль 2020 г. в Саграда Фамилия побывало всего около 2000 человек.

Кроме того, администрация храма еще и обязана уплатить 36 млн евро штрафа городским властям за строительство без разрешения в течение почти 140 лет. Парадокс, но разрешение на строительные работы было получено только в прошлом году.

СРЕДСТВ ХВАТАЕТ НА ОДИН ШПИЛЬ

Когда спроектированный каталонским архитектором Антони Гауди собор наконец достроят, он будет иметь 18 башен, а его самый высокий шпиль возвыситься на 172 м. Это сделает Саграда Фамилия самым высоким храмом в Европе.

На данный момент средств хватает на завершение строительства в конце 2021 г. башни, посвященной Деве Марии. Это будет второй по высоте шпиль собора (138 м.).