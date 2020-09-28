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Стала известна дата принятия решения по роумингу в Союзном государстве

Стала известна дата принятия решения по роумингу в Союзном государстве

Белоруссия и России к 1 октября примут принципиальное решение об отмене роуминга мобильной связи между двумя странами. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«Министерства связи на своем последнем совместном заседании обещали к 1 октября уже принципиально (технически это еще займет какое-то время) решить этот вопрос. Работа идет достаточно интенсивно», — сказал он на VII Форуме регионов Белоруссии и России.

Напомним, вопрос об отмене роуминга между Белоруссией и Россией обсуждается с 2017 года. В соответствии с подготовленной в 2019 году «дорожной картой», решить данный вопрос планировалась в октябре 2020 года. Министерства связи Белоруссии и России проведут очередную видеоконференцию в рамках подготовки к отмене роуминга 29 сентября. Планируется, что ведомства с участием операторов обсудят механизмы противодействия телефонному мошенничеству.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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