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Стало известно, кто заменил Хэнка Азарию в новом сезоне "Симпсонов"

Стало известно, кто заменил Хэнка Азарию в новом сезоне "Симпсонов"
После ухода из "Симпсонов" Хэнка Азарии озвучивать афроамериканца Карла Карлсона будет Алекс Дезерт ("Лучшие дела"), сообщает NME.

Он впервые появился в шоу в 32 сезоне, премьера которого состоялась 27 сентября в 20:00 (3:00 28 сентября по московскому времени - Прим. ред.)

Уход Азарии из проекта подтолкнул создателей мультфильма к принятию решения о том, что темнокожих персонажей будут озвучивать темнокожие актеры.


стало известно, что Азария, который также озвучивал Апу (индийского продавца круглосуточного магазина), отказался продолжать это делать после появления критики в адрес создателей шоу за неправдоподобное стереотипное изображение человека, приехавшего в США из Индии.

Азария озвучивал Апу и Карла с момента их первого появления на экране в 90-х годах.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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