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Страховые взносы для индивидуальных предпринимателей заморозят

Страховые взносы для индивидуальных предпринимателей заморозят

Тарифы страховых взносов для индивидуальных предпринимателей на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) в 2022 году предлагается проиндексировать на уровень среднемесячной зарплаты, на медстрахование — на уровень инфляции в четыре процента. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 29 сентября.

Поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие фиксированные размеры страховых взносов на ОПС и ОМС на 2021-2023 годы, касаются индивидуальных предпринимателей, не имеющих наёмных работников, нотариусов, адвокатов  и иных лиц, занимающихся частной практикой.

В ходе принятия Госдумой законопроекта в первом чтении 22 сентября замминистра финансов Алексей Сазанов пояснил, что зафиксированные тарифы страховых взносов сейчас установлены только по 2020 год включительно. В 2021 году предлагается не индексировать тарифы страховых взносов, а годом позже тарифы на ОПС предлагается проиндексировать на уровень среднемесячной зарплаты, а на ОМС — на уровень инфляции 4 процента. В 2023 году планируется аналогичная индексация.

По словам  члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, мораторий для увеличения ставки тарифов на страховые взносы в 2021 году отвечает интересам индивидуальных предпринимателей и является продолжением позиции по их поддержке с учётом неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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