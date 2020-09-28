Тамбовская область бьет собственные рекорды по сбору зерновых

Влада Некрасова

. В Тамбовской области на сегодняшний день валовой сбор зерна превысил 4,4 миллиона тонн, что уже превышает рекордный для региона урожай 2017 года, который составлял около 4,1 миллиона тонн зерновых, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Уборочная кампания в Тамбовской области близится к завершению. Урожай убран с 90% посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Урожай уже превысил отметку в 4,4 миллиона тонн. Об этом на еженедельном оперативном совещании губернатору Александру Никитину доложила исполняющая обязанности начальника регионального управления сельского хозяйства Лидия Бакуменко.