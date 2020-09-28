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Тарзан и Наташа Королева пробовали секс втроём

Тарзан и Наташа Королева пробовали секс втроём

Последние недели популярность пары Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко выросла в разы. Тому причиной стала измена благоверного певицы «Желтых тюльпанов». Репутация Глушко в глазах общественности резко упала, когда публика узнала о том, что у мужа красивой, молодой и обаятельной артистки есть две любовницы. Не мудрено, что одна из них записала провокационное секс-видео с участием Тарзана, разнеся «сор из элитной многоэтажной избы знаменитостей» на всю страну.


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Каждая семья проходит через кризис , из которого одни семьи выходят преображенными ,с новыми правилами и обновлённой структурой семейных ролей а другие теряют все то немногое, чем владели ! В японском языке слово Кризис состоит из 2 иероглифов один переводится Разрушение второй Шанс ! Разрушение даёт нам новый шанс ! #премьера на YouTube Наташа Королёва завтра в 12:00 #краснаяпомада #любовь #измена #ложь #сериал #жизнь @ninja_._music @kuchumova_selya @savkadesign @koroleva__ru

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Удивительной показалась реакция Королевой, которая вместо публичного унижения всех участвующих в грязной неверности предпочла взять любимого под ручку и улететь с ним на отдых в Турцию. Один из приближенных семьи поделился своим мнением о произошедшем и заявил, что это далеко не первый раз, когда Наташа вынуждена испытывать предательство со стороны Сережи.

«Думаете, она не догадывалась о том, что периодически случается «продолжение банкета»? Наташа с Тарзаном уже 20 лет, и она не дурочка. Но пока секса хватает на всех, она будет закрывать глаза на похождения мужа»,

— инсайдер издания «КП».

В сети недоумевают от количества измен Тарзана и даже осуждают ни в чем не повинную певицу, которая, по мнению комментаторов сети, и сама приняла участие в «секс-скандале», раз не смогла отказаться от изменника.

«Что за групповуха? Наташа все одобряет и поощряет. Почему бы ему тогда не развлекаться со всеми своими любовницами»,

— пишет мужчина. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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