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Трамп годами не платил федеральный подоходный налог – СМИ

Трамп годами не платил федеральный подоходный налог – СМИ
Президент США Дональд Трамп не платил федеральный подоходный налог в течение 10 из последних 15 лет. Об этом сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на анализ налоговых деклараций Трампа более чем за 20 лет.

В 2016-м и в 2017 году он перевел по статье федеральных налогов всего по $750 долларов.
Основанием для неуплаты налогов президент США называл тотальные убытки в бизнесе. По информации издания, это действительно может стать поводом для неуплаты налогов: убытки в одном бизнесе уменьшают размер налогооблагаемого дохода из других источников.

Однако, по мнению The New York Times, со стороны Трампа это были бухгалтерские манипуляции с целью сэкономить средства на уплате налогов.

Только в 2018 году от доли в реалити-шоу "Ученик", а также за право использовать его имя Трамп получил около $427 млн. Еще $176,5 принесли нынешнему президенту США успешные инвестиции в два офисных здания. На эти доходы Трамп должен был заплатить более $100 млн налогов, утверждают журналисты.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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