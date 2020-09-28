Трамп о Нагорном Карабахе: «Посмотрим, сможем ли мы это остановить»

Анастасия Иванова

США внимательно следят за ситуаций в Нагорном Карабахе, посмотрят, смогут ли остановить насилие. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

«Мы пристально следим за этим. У нас хорошие отношения в том регионе. Посмотрим, сможем ли мы это остановить», — сказал он.

В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам», армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.