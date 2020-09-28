Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

TUI поставит зимой чартеры на Байкал

TUI поставит зимой чартеры на Байкал

Туроператор TUI Россия ставит собственную полетную программу на Байкал в зимнем сезоне 2020/2021. Чартеры запланированы на период, когда на озере можно будет увидеть знаменитый голубой лед. С какой частотой будут выполнятся рейсы, и в какую сумму обойдутся экскурсионные туры, читайте в нашей статье.


КАК БУДУТ ЛЕТАТЬ ЗИМНИЕ ЧАРТЕРЫ TUI НА БАЙКАЛ

На волне успеха летней полетной программы в Бурятию, туроператор TUI Россия объявил о постановке чартерных рейсов из Москвы в Улан-Удэ и в предстоящем зимнем сезоне.

По информации пресс-службы туроператора, собственная полетная программа на крыльях «Уральских авиалиний» стартует 6 февраля. На маршруте будет стоять Airbus-320 емкостью 162 кресла.

Рейсы в Улан-Удэ будут еженедельными, продолжительность тура – 8 ночей (7 ночей проживания по программе +1 ночь в полете). Чартерная цепочка запланирована на февраль-март, и в случае высокого спроса может быть продлена.


СКОЛЬКО СТОЯТ ЗИМНИЕ ТУРЫ НА БАЙКАЛ, И ЧТО ВХОДИТ В ИХ ПРОГРАММУ

По информации представителей TUI,  туроператор продолжит взятый в летнем сезоне курс развития направления: акцент будет сделан на эксклюзивных экскурсионных турах, совмещающих  городской или познавательный отдых с проживанием на побережье Байкала.

В зимнем сезоне предложение TUI по Байкалу расширится. В сотрудничестве с местными туристическими компаниями федеральный туроператор прорабатывает новые маршруты, экскурсии и объекты размещения, чтобы туристы смогли увидеть Байкал с разных сторон, в том числе, со стороны Иркутской области.

Так, для бронирования уже доступны два зимних экскурсионных тура CRYSTAL BAIKAL (от 49 тыс. р. на человека)  и GLASSY OLKHON (от 60 тыс. р. на человека).  Насыщенная программа зимних туров на Байкал вполне соответствует заявленной стоимости.

Так, в стоимость тура CRYSTAL BAIKAL включены:

•             Авиаперелет

•             Проживание 3 ночи в отеле «Бурятия», 3 ночи в отеле «Ангара»

•             Проживание в отеле «Бурятия» 3* в г. Улан-Удэ на завтраках

•             Проживание в отеле «Ангара» в г. Иркутск на завтраках

•             Ж/д Билеты «Улан-Удэ» - Иркутск в купе

•             Поездка на хивусе (судно на воздушной подушке) из Листвянки в Танхой

•             Транспортные услуги по программе

•             Трансфер аэропорт – отель – аэропорт

•             Этно-ужин с фольклорной программой

В стоимость тура GLASSY OLKHON входят:

•         Авиаперелет

•         Проживание 2 ночи в отеле «Байкальская Ривьера» в г. Гремячинск, полный пансион

•         Проживание 2 ночи в кемпинг-отеле «Ольхон», завтраки

•         Проживание 1н. в отеле «Ангара» в г. Иркутск, завтраки

•         Проживание 1н. в отеле «Бурятия» в г. Улан-Удэ, завтраки

•         Переезд на хивусе на о. Ольхон из Турки

•         Экскурсия на один из самых красивых и посещаемых островов – Огой

•         Ж/д Билеты «Улан-Удэ – Иркутск» в купе

•         Катание на собачьих упряжках с фотосессией

•         Обзорная экскурсия по г. Улан-Удэ

•         Питание по программе

•         Транспортные услуги по программе

•         Трансфер аэропорт – отель – аэропорт

•         Этно-ужин с фольклорной программой

По информации специалистов TUI, по мере выставления программ на сайте туроператора появятся и более бюджетные варианты для зимнего отдыха на Байкале.

При этом популярные экскурсии летнего сезона-2020 («Степной кочевник», «Иволгинский дацан», «Семейские» и др.), будут доступны и зимой.

Представители туроператора подчеркивают, что предложение TUI Россия по Байкалу не ограничивается только экскурсионными турами:  для бронирования также доступны форматы «отель + перелет» или только наземное обслуживание.


ВЫГОДЫ ДЛЯ АГЕНТСТВ И ТУРИСТОВ

Сегодня туры на зимний Байкал можно забронировать на выгодных условиях. Например, на направление действует акция «Первый взнос 999 рублей», в рамках которой аннуляция или перенос дат туров без штрафа возможен за 21 день до заезда.

Что касается агентского вознаграждения, то сейчас на туры по России у TUI действует акция – за каждое бронирование агентства получают повышенную комиссию 12%.

Также для агентств актуальна бонусная программа: при бронировании экскурсионного тура на Байкал на базе чартерного перелета агент получает дополнительный бонус 1000 р. за заказ при условии бронирования до 31.10.2020

В планах TUI проведение серии обучающих мероприятий – инфотуров, семинаров, бизнес-завтраков и  вебинаров. Специалисты туроператора продолжат знакомить розничных партнеров TUI с туристическими возможностями региона.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Ви из BTS плакал, получив письмо 9-летнего ребенка-аутсайдера
Ви из BTS плакал, получив письмо 9-летнего ребенка-аутсайдера
Трамп о Нагорном Карабахе: «Посмотрим, сможем ли мы это остановить»
Трамп о Нагорном Карабахе: «Посмотрим, сможем ли мы это остановить»
Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти в отставку
Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти в отставку
Среди погибших армянских военных есть женщина
Среди погибших армянских военных есть женщина
Переговоров нет и не будет: В Баку уверены, что Россия не придет в Карабах
Переговоров нет и не будет: В Баку уверены, что Россия не придет
Помпео о выборах в США: "Русские не повлияют на результат"
Помпео о выборах в США: "Русские не повлияют на результат"
В Казахстане начали строительство завода для техники "КамАЗ"
В Казахстане начали строительство завода для техники "КамАЗ"
Могла бы быть ты! Тэхён рассказал, как познакомился с фанаткой
Могла бы быть ты! Тэхён рассказал, как познакомился с фанаткой
Премьера первой оперы-фильма, снятой на iPhone, состоялась в Сети
Премьера первой оперы-фильма, снятой на iPhone, состоялась в Сети
Американцы посчитали российского игрока НХЛ своим национальным достоянием
Американцы посчитали российского игрока НХЛ своим национальным
Звездный Instagram: последние теплые деньки, рабочие заметки и селфи с любимыми
Звездный Instagram: последние теплые деньки, рабочие заметки и селфи
Пианист из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд
Пианист из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд

Топ на сегодня

Страшная трагедия в семье Тэхэна
Страшная трагедия в семье Тэхэна
Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке
Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке
Глава МИД Белоруссии рассказал, как будет решаться судьба страны
Глава МИД Белоруссии рассказал, как будет решаться судьба страны
5 самых опасных дней в октябре 2020 года
5 самых опасных дней в октябре 2020 года
МИД Белоруссии: «западные соседи» пытаются ввергнуть страну в хаос
МИД Белоруссии: «западные соседи» пытаются ввергнуть страну в хаос

Еще по теме

TUI Россия ставит чартеры в Стамбул из Москвы на зимний сезон 2020/2021
Сколько будут стоить туры на Байкал на чартерах TUI
Первые чартеры в Бурятию уже почти распроданы
В сентябре слетать на Байкал можно по цене отдыха в Подмосковье