TUI поставит зимой чартеры на Байкал

Лидия Мартынова

Туроператор TUI Россия ставит собственную полетную программу на Байкал в зимнем сезоне 2020/2021. Чартеры запланированы на период, когда на озере можно будет увидеть знаменитый голубой лед. С какой частотой будут выполнятся рейсы, и в какую сумму обойдутся экскурсионные туры, читайте в нашей статье.

КАК БУДУТ ЛЕТАТЬ ЗИМНИЕ ЧАРТЕРЫ TUI НА БАЙКАЛ

На волне успеха летней полетной программы в Бурятию, туроператор TUI Россия объявил о постановке чартерных рейсов из Москвы в Улан-Удэ и в предстоящем зимнем сезоне.

По информации пресс-службы туроператора, собственная полетная программа на крыльях «Уральских авиалиний» стартует 6 февраля. На маршруте будет стоять Airbus-320 емкостью 162 кресла.

Рейсы в Улан-Удэ будут еженедельными, продолжительность тура – 8 ночей (7 ночей проживания по программе +1 ночь в полете). Чартерная цепочка запланирована на февраль-март, и в случае высокого спроса может быть продлена.

СКОЛЬКО СТОЯТ ЗИМНИЕ ТУРЫ НА БАЙКАЛ, И ЧТО ВХОДИТ В ИХ ПРОГРАММУ

По информации представителей TUI, туроператор продолжит взятый в летнем сезоне курс развития направления: акцент будет сделан на эксклюзивных экскурсионных турах, совмещающих городской или познавательный отдых с проживанием на побережье Байкала.

В зимнем сезоне предложение TUI по Байкалу расширится. В сотрудничестве с местными туристическими компаниями федеральный туроператор прорабатывает новые маршруты, экскурсии и объекты размещения, чтобы туристы смогли увидеть Байкал с разных сторон, в том числе, со стороны Иркутской области.

Так, для бронирования уже доступны два зимних экскурсионных тура CRYSTAL BAIKAL (от 49 тыс. р. на человека) и GLASSY OLKHON (от 60 тыс. р. на человека). Насыщенная программа зимних туров на Байкал вполне соответствует заявленной стоимости.

Так, в стоимость тура CRYSTAL BAIKAL включены:

• Авиаперелет

• Проживание 3 ночи в отеле «Бурятия», 3 ночи в отеле «Ангара»

• Проживание в отеле «Бурятия» 3* в г. Улан-Удэ на завтраках

• Проживание в отеле «Ангара» в г. Иркутск на завтраках

• Ж/д Билеты «Улан-Удэ» - Иркутск в купе

• Поездка на хивусе (судно на воздушной подушке) из Листвянки в Танхой

• Транспортные услуги по программе

• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт

• Этно-ужин с фольклорной программой

В стоимость тура GLASSY OLKHON входят:

• Авиаперелет

• Проживание 2 ночи в отеле «Байкальская Ривьера» в г. Гремячинск, полный пансион

• Проживание 2 ночи в кемпинг-отеле «Ольхон», завтраки

• Проживание 1н. в отеле «Ангара» в г. Иркутск, завтраки

• Проживание 1н. в отеле «Бурятия» в г. Улан-Удэ, завтраки

• Переезд на хивусе на о. Ольхон из Турки

• Экскурсия на один из самых красивых и посещаемых островов – Огой

• Ж/д Билеты «Улан-Удэ – Иркутск» в купе

• Катание на собачьих упряжках с фотосессией

• Обзорная экскурсия по г. Улан-Удэ

• Питание по программе

• Транспортные услуги по программе

• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт

• Этно-ужин с фольклорной программой

По информации специалистов TUI, по мере выставления программ на сайте туроператора появятся и более бюджетные варианты для зимнего отдыха на Байкале.

При этом популярные экскурсии летнего сезона-2020 («Степной кочевник», «Иволгинский дацан», «Семейские» и др.), будут доступны и зимой.

Представители туроператора подчеркивают, что предложение TUI Россия по Байкалу не ограничивается только экскурсионными турами: для бронирования также доступны форматы «отель + перелет» или только наземное обслуживание.

ВЫГОДЫ ДЛЯ АГЕНТСТВ И ТУРИСТОВ

Сегодня туры на зимний Байкал можно забронировать на выгодных условиях. Например, на направление действует акция «Первый взнос 999 рублей», в рамках которой аннуляция или перенос дат туров без штрафа возможен за 21 день до заезда.

Что касается агентского вознаграждения, то сейчас на туры по России у TUI действует акция – за каждое бронирование агентства получают повышенную комиссию 12%.

Также для агентств актуальна бонусная программа: при бронировании экскурсионного тура на Байкал на базе чартерного перелета агент получает дополнительный бонус 1000 р. за заказ при условии бронирования до 31.10.2020

В планах TUI проведение серии обучающих мероприятий – инфотуров, семинаров, бизнес-завтраков и вебинаров. Специалисты туроператора продолжат знакомить розничных партнеров TUI с туристическими возможностями региона.