Турцию в августе посетили 440 тысяч российских туристов

Анастасия Иванова

Россия лидирует по количеству туристов, которые посетили Турцию в августе 2020 года. Доля российского рынка даже больше, чем была в 2019 году. В последнем месяце лета-2020 каждый четвертый иностранный турист в Турции был нашим соотечественником.

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Министерство туризма и культуры Турции опубликовало данные о въездном туризме за август и январь-август 2020 года. По данным ведомства, в августе этого года Турцию посетило более 1,8 млн зарубежных гостей. В сравнении с августом 2019 года иностранный турпоток снизился на 71%.

Самыми посещаемыми иностранными путешественниками регионами Турции в августе стали Анталья (42,58%, почти 773 тыс. туристов), Стамбул (24,04%, 436 тыс. человек), Мугла (13,36% 242 тыс.), Эдирне (9,02%, около 164 тыс.) и Измир (3,66%, 66 тыс.).

ДОЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВЫРОСЛА

ТОП-5 въездных рынков Турции в августе уверенно возглавила Россия. Напомним, РФ возобновила авиасообщение с Турцией с 1 августа, чартеры на курорты полетели с 10 августа всего из трех разрешенных городов вылета. В основном благодаря полетным программам туроператоров, в Турции в августе отдохнуло почти 440 тыс. россиян. В годовом выражении турпоток поток из РФ упал в августе почти на 60%.

Тем не менее, доля РФ на въездном рынке Турции за последние три года выросла: если в августе 2018 года она составляла 16,91%, в августе 2019 года - 17,11%, то в августе 2020 года она достигла 24,23%.

По количеству туристских прибытий в августе Россия уверенно опередила другие страны, входящие в ТОП-5. Впервые за многие годы Германия (170 тыс. туристов) уступила второе место Великобритании (261 тыс.человек), а Украина (255 тыс.) стала третьей. Болгария с показателем 79 тыс. туристов заняла 4 место. Всего страны первой пятерки обеспечили в августе 30% въездного турпотока в Турцию.

РОССИЯ ВЕРНЕТ СЕБЕ ОБЩЕЕ ЛИДЕРСТВО В 2020 ГОДУ УЖЕ В СЕНТЯБРЕ

Количество иностранцев, посетивших Турцию в период с января по август 2020 года, составило 7,25 млн. человек. Это на 76,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россия в этом отчетном периоде стала второй (почти 773 тыс. туристов, 10,65% от всего въездного рынка). Впрочем, по объемам турпотока наша страна совсем немного уступила Германии (789 тыс.,10,88%).

С учетом более скромных полетных программы немецких туроператоров в Турцию, можно уверенно прогнозировать, что Россия вернет себе первое место на въездном рынке Турции по году в целом в сентябре. Напомним, в 2019 году Турцию посетили рекордные 7 млн россиян.

В ТОП-5 въездных рынков Турции за 8 месяцев 2020 года также вошли Болгария (532 тыс.), Украина (521 тыс.) и Великобритания (465 тыс.).