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В городе Гусиноозерске Бурятии открылся первый центр цифрового образования детей «IT-куб»

В городе Гусиноозерске Бурятии открылся первый центр цифрового образования детей «IT-куб»

В городе Гусиноозерске Селенгинского района Бурятии открылся первый центр цифрового образования детей «IT-куб», сообщает пресс-служба Правительства Республики Бурятия.

Центр создан в рамках реализации национального проекта «Образование».

«Еще пять лет назад это здание было бесхозным. Сегодня вы видите, что все приведено в порядок. Это стало условием, по которому мы выиграли всероссийский конкурс и получили финансирование на оборудование «IT-куба» – 13 миллионов  рублей. Помимо «IT-куба», здесь есть другие кружки. Получился такой комплекс в Гусиноозерске, который объединяет дополнительное образование по всем направлениям – художественным, техническим, инженерным. Нашим детям, я уверен, здесь будет интересно. Они получат хорошее образование и основу для того, чтобы двигаться дальше, сориентироваться, куда идти учиться, какую профессию осваивать, какой жизненный путь выбирать», – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Всего в Бурятии до 2022 года планируется открыть семь таких «IT-кубов». В 2021 году второй центр будет создан в городе Северобайкальске. В 2022 году аналогичные центры появятся в Закаменском, Заиграевском, Хоринском, Джидинском и Мухоршибирском районах. На создание центров из федерального бюджета будет направлено более 115,8 миллиона рублей.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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