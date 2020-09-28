В Иркутске рассмотрят вопрос лишения Левченко депутатского мандата

Анастасия Иванова

Коллегия законодательного собрания Иркутской области рассмотрит включение в повестку ближайшей сессии вопроса о лишении руководителя фракции КПРФ Андрея Левченко депутатского мандата, сообщил РИА Новости представитель регионального парламента.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Иркутской области задержан депутат заксобрания региона Андрей Левченко, сын бывшего губернатора Сергея Левченко. Парламентарию вменяют мошенничество в особо крупном размере, связанное с деятельностью ООО "Звезда", занимающегося ремонтом и заменой лифтового оборудования в городе Ангарске.

По словам представителя регионального парламента, в июне 2020 года в законодательное собрание из прокуратуры поступило представление о коррупционных нарушениях со стороны Андрея Левченко. Для проверки этой информации была назначена комиссия.

"По результатам проверки нарушения подтвердились. На комиссии по депутатской этике было вынесено решение о том, чтобы на сессии рассмотреть вопрос о лишении Левченко мандата. Завтра будет собираться коллегия, которая рассмотрит повестку сессии 30 сентября и решит этот вопрос", - сказал собеседник агентства.