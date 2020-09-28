В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабхе
"Продолжаем очень внимательно следить за ситуацией, считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения, должен перейти в политико-дипломатическое русло", - сказал Песков.
Он отметил, что ситуация на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха является "поводом для серьезнейшего беспокойства Москвы, многих других стран". "С первых часов после обострения этой ситуации министр иностранных дел (Сергей) Лавров был в контакте с обоими коллегами из Еревана и Баку. Кроме того, по инициативе армянской стороны (президент РФ Владимир) Путин вчера переговорил с премьер-министром Армении", - добавил Песков.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Обстрелы, военное положение, мобилизация: эскалация конфликта в Карабахе© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк© Фото : Министерство Ообороны Республики Армения
Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.
Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.© Фото : Министерство Ообороны Республики Армения© РИА Новости / Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк
Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.© РИА Новости / Министерство обороны АрменииПерейти в фотобанк© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк© REUTERS / Aziz Karimov
Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.© REUTERS / Aziz Karimov© REUTERS / Aziz Karimov
Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.
Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.© REUTERS / Aziz Karimov© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout
Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.
Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк
Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.
Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.© Sputnik / Ибрагим ГашимовПерейти в фотобанк© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк
Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.
Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.© Sputnik / Ибрагим ГашимовПерейти в фотобанк© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк
Сотни человек пострадали.
Сотни человек пострадали.© Sputnik / Ибрагим ГашимовПерейти в фотобанк© AP Photo / Armenian Foreign Ministry
Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.
Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.© AP Photo / Armenian Foreign Ministry © AP Photo / Armenian Defense Ministry
Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.
Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.© AP Photo / Armenian Defense Ministry© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк
Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.
Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк© Фото : Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".© Фото : Министерство обороны АрменииПерейти в фотобанк© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк
Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.
Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.© РИА Новости / Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк
Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.
Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout
Боевые действия в Нагорном Карабахе.
Боевые действия в Нагорном Карабахе.© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout1 из 18
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout2 из 18
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк3 из 18
Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.© Фото : Министерство Ообороны Республики Армения4 из 18
Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.© РИА Новости / Министерство обороны АрменииПерейти в фотобанк5 из 18
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк6 из 18
Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.© REUTERS / Aziz Karimov7 из 18
Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.© REUTERS / Aziz Karimov8 из 18
Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout9 из 18
Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.© Sputnik / Ибрагим ГашимовПерейти в фотобанк10 из 18
Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.© Sputnik / Ибрагим ГашимовПерейти в фотобанк11 из 18
Сотни человек пострадали.© Sputnik / Ибрагим ГашимовПерейти в фотобанк12 из 18
Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.© AP Photo / Armenian Foreign Ministry 13 из 18
Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.© AP Photo / Armenian Defense Ministry14 из 18
Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк15 из 18
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".© Фото : Министерство обороны АрменииПерейти в фотобанк16 из 18
Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.© РИА Новости / Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк17 из 18
Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк18 из 18
Боевые действия в Нагорном Карабахе.© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout
Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.