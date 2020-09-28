В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабхе

Анастасия Иванова

В Кремле призывают незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжаем очень внимательно следить за ситуацией, считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения, должен перейти в политико-дипломатическое русло", - сказал Песков.

Он отметил, что ситуация на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха является "поводом для серьезнейшего беспокойства Москвы, многих других стран". "С первых часов после обострения этой ситуации министр иностранных дел (Сергей) Лавров был в контакте с обоими коллегами из Еревана и Баку. Кроме того, по инициативе армянской стороны (президент РФ Владимир) Путин вчера переговорил с премьер-министром Армении", - добавил Песков.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Обстрелы, военное положение, мобилизация: эскалация конфликта в Карабахе© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

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Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

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Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк© Фото : Министерство Ообороны Республики Армения

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

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Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

© Фото : Министерство Ообороны Республики Армения© РИА Новости / Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

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Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

© РИА Новости / Министерство обороны АрменииПерейти в фотобанк© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

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В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк© REUTERS / Aziz Karimov

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

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Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

© REUTERS / Aziz Karimov© REUTERS / Aziz Karimov

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

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Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

© REUTERS / Aziz Karimov© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

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Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

9 из 18

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

© Sputnik / Ибрагим ГашимовПерейти в фотобанк© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

10 из 18

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

© Sputnik / Ибрагим ГашимовПерейти в фотобанк© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Сотни человек пострадали.

11 из 18

Сотни человек пострадали.

© Sputnik / Ибрагим ГашимовПерейти в фотобанк© AP Photo / Armenian Foreign Ministry

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

12 из 18

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

© AP Photo / Armenian Foreign Ministry © AP Photo / Armenian Defense Ministry

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

13 из 18

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

© AP Photo / Armenian Defense Ministry© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

14 из 18

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк© Фото : Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

15 из 18

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

© Фото : Министерство обороны АрменииПерейти в фотобанк© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

16 из 18

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

© РИА Новости / Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

17 из 18

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

18 из 18

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout1 из 18

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout2 из 18

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк3 из 18

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

© Фото : Министерство Ообороны Республики Армения4 из 18

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

© РИА Новости / Министерство обороны АрменииПерейти в фотобанк5 из 18

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк6 из 18

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

© REUTERS / Aziz Karimov7 из 18

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

© REUTERS / Aziz Karimov8 из 18

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout9 из 18

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

© Sputnik / Ибрагим ГашимовПерейти в фотобанк10 из 18

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

© Sputnik / Ибрагим ГашимовПерейти в фотобанк11 из 18

Сотни человек пострадали.

© Sputnik / Ибрагим ГашимовПерейти в фотобанк12 из 18

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

© AP Photo / Armenian Foreign Ministry 13 из 18

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

© AP Photo / Armenian Defense Ministry14 из 18

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк15 из 18

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

© Фото : Министерство обороны АрменииПерейти в фотобанк16 из 18

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

© РИА Новости / Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк17 из 18

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

© Фото : Минобороны АзербайджанаПерейти в фотобанк18 из 18

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout

Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.