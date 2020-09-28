Виды, свойства и характеристики линолеума

Роман Иванов

Сегодня на рынке строительных материалов огромный выбор линолеума. Он обладает самыми разными свойствами и предназначен для разного типа помещений. Давайте рассмотрим свойства каждого вида линолеума и его эксплуатационные характеристики, отличия, преимущества и недостатки.

Самое первое различие – это наличие подложки с нижней стороны материала. Напольные покрытия, которые не имеют основы, называются безосновными. Для производства такого линолеума используют различные наполнители, пластификаторы, масла и смолы.

Линолеум, имеющий основу, содержит подложку, которая накатывается на верхний слой специальными каландрами. Подложка может быть разной, поэтому и свойства у каждого вида линолеума, имеющего подложку, разные.

Для подложки используют синтетические и натуральные ткани, войлок и пенополимеры.

Линолеум на вспененной основе. Этот материал состоит из четырёх слоёв. Из-за своей толщины его назвали полугибким. Для самого нижнего слоя используют вспененный винил, затем соединяют его с армированным стекловолокном, покрывают слоем ПВХ с изображением печатного рисунка. Для верхнего слоя используют плотную прозрачную плёнку, толщина которой 0,15 мм. Основное свойство плёнки – защита нижнего слоя от царапин, вмятин, истирания. Этот вид материала обладает повышенной долговечностью и прочностью, легко чистится от загрязнений. Толщина материала – 2-3 мм, а ширина рулона от 2 до 4 метров.

Безосновный тонкий линолеум. Самый простой и дешёвый вид линолеума. Обладает однородной и однослойной поверхностью.

Линолеум с джутовой основой. Этот вид состоит из двух слоёв. Нижний слой состоит из натурального или синтетического войлока и джута, а верхний – слой ПВХ, с нанесением рисунка, изображающего древесный рисунок либо паркетный узор. Толщина материала составляет 5 мм, обладает теплоизоляционными свойствами, относится к группе мягких линолеумов.

В зависимости от области применения различают бытовые виды, коммерческие и полукоммерческие.

Коммерческий линолеум обладает повышенной прочностью, поэтому его используют в помещениях, подверженных повышенной проходимости. Подложка у него может быть, а может он производиться и без подложки, но тот и другой имеет суперпрочную поверхность, способную выдерживать большие нагрузки. Толщина верхней плёнки 0,8 мм. Иногда в его состав добавляют примеси – антистатики, корунд, изоляторы. Этот вид линолеума по твердости можно сравнить с ламинатом 33 и 34 классов или с двухкомпонентным износостойким паркетным лаком. Однако, чтобы получить паркетный пол по твердости соизмеримый с линолеумом и ламинатом, придется потратить на его обустройство несоизмеримо больше денег. Поэтому укладку паркета в офисных помещениях Киева заказывают только очень богатый организации, чтобы подчеркнуть свой особый статус.

Полукоммерческий линолеум – самый распространённый вид среди своих собратьев. Он пользуется большой популярностью, т.к. обладает дополнительными полезными свойствами: повышенная гидроизоляция, звукоизоляция, устойчив к воздействию химическими веществами, термическим процедурам, противодействует скольжению. Очень часто используют в офисах, где находится повышенное количество людей, а также в жилых помещениях. Плюс этого вида линолеума в его сравнительно невысокой цене и довольно высокой износостойкости. Если у вас, например паркетный пол, и он нуждается в ремонте, то его ремонт будет стоить дороже, чем заменить весь линолеум целиком.

Бытовой ПВХ линолеум. Он предназначен для жилых помещений, где нет большой проходимости. Наиболее доступный по цене для населения, а выбор рисунков может удовлетворить самых капризных покупателей.

Заметим, выбирая этот материал в качестве напольного покрытия, следует обратить внимание на влажность помещения. Линолеум на тканевой основе, так же как паркет и ламинат не рекомендуют применять в ванных, гаражах, подвалах и т.д.