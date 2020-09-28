Внучка Людмилы Гурченко подралась с фотомоделью

Алексей Вольцев

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала "Комсомольской правде" о потасовке с фотомоделью Ларой Фрост в клубе. По словам женщины, Фрост разозлили ее дружеские объятия со знакомым.

"На мероприятии было много людей, которых я знаю несколько лет — все свои. Я подошла к Руслану — обняла его и поцеловала, чтобы поздравить с презентацией (музыкального альбома — Прим.ред.). Все! Почему я не могу этого сделать? Он в ответ меня тоже по-дружески обнял и поцеловал. Это нормальные, общепринятые жесты. <…> Я знать не знала, что у него есть эта Лара — он, как потом оказалось, пришел на мероприятие с ней. Она неожиданно налетела на меня", — заявила Королева.