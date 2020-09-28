Водянова поделилась первым "домашним" фото с мужем-миллиардером

Лидия Мартынова

Супермодель Наталья Водянова разместила на своей странице в Instagram первое фото после свадьбы с предпринимателем Антуаном Арно. Подписчики звезды оставили под снимком множество комплиментов паре.

38-летняя русская красавица и 43-летний французский миллиардер предстали в кадре сидящими на диване в обнимку.

"Мистер и миссис", — подписала Водянова снимок в социальной сети.

Фолловеры знаменитости заметили в глазах Натальи спокойствие, а ее супруга – любовь. "Все-таки штамп важен", "Совсем другой уровень отношений. Счастья!", "Сразу видно – поженились!", "Какая красивая пара!", "Потрясающее фото! У вас такое спокойствие в глазах, Наташа! А у вашего мужа — такая любовь!", — написали поклонники под постом.

Напомним, что Водянова и Арно официально зарегистрировали отношения в середине сентября 2020 года. Торжество прошло в парижской мэрии.