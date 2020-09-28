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Водянова поделилась первым "домашним" фото с мужем-миллиардером

Водянова поделилась первым "домашним" фото с мужем-миллиардером
Супермодель Наталья Водянова разместила на своей странице в Instagram первое фото после свадьбы с предпринимателем Антуаном Арно. Подписчики звезды оставили под снимком множество комплиментов паре.

38-летняя русская красавица и 43-летний французский миллиардер предстали в кадре сидящими на диване в обнимку.

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Mr&Mrs 🍷🍕♥️

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"Мистер и миссис", — подписала Водянова снимок в социальной сети.


Фолловеры знаменитости заметили в глазах Натальи спокойствие, а ее супруга – любовь. "Все-таки штамп важен", "Совсем другой уровень отношений. Счастья!", "Сразу видно – поженились!", "Какая красивая пара!", "Потрясающее фото! У вас такое спокойствие в глазах, Наташа! А у вашего мужа — такая любовь!", — написали поклонники под постом.

Напомним, что Водянова и Арно официально зарегистрировали отношения в середине сентября 2020 года. Торжество прошло в парижской мэрии.

# В мире
По материалам: ria.ru

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