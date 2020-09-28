ВСУ жалуются на активизацию "агентов Кремля" после катастрофы Ан-26 с курсантами
Вооруженные силы Украины заявили, что "агенты Кремля" распространяют слухи о панике среди учащихся летного вуза после катастрофы Ан-26 с курсантами на борту. В Минобороны утверждают: ни один курсант не подал рапорта об отчислении.
В официальном заявлении командования воздушных сил ВСУ в Facebook говорится, что информация о массовом уходе учащихся – "не что иное, как попытка дестабилизировать ситуацию".
В результате катастрофы военного Ан-26 с учащимися в Харьковской области погибли 26 человек из 27 находившихся на борту. Первоначально выжили двое курсантов, но один из них позже умер в больнице. Предположительной причиной трагедии стал отказ левого двигателя.