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ВСУ жалуются на активизацию "агентов Кремля" после катастрофы Ан-26 с курсантами

ВСУ жалуются на активизацию "агентов Кремля" после катастрофы Ан-26 с курсантами

Вооруженные силы Украины заявили, что "агенты Кремля" распространяют слухи о панике среди учащихся летного вуза после катастрофы Ан-26 с курсантами на борту. В Минобороны утверждают: ни один курсант не подал рапорта об отчислении.

В официальном заявлении командования воздушных сил ВСУ в Facebook говорится, что информация о массовом уходе учащихся – "не что иное, как попытка дестабилизировать ситуацию".

С целью психологического влияния на личный состав ВСУ, курсантов военных училищ в частности, агенты Кремля распространяют фейки... Ни один курсант летного факультета Харьковского нацуниверситета воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба не выявил желания отчислиться.

В результате катастрофы военного Ан-26 с учащимися в Харьковской области погибли 26 человек из 27 находившихся на борту. Первоначально выжили двое курсантов, но один из них позже умер в больнице. Предположительной причиной трагедии стал отказ левого двигателя.

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По материалам: uposters.ru

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