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«Запланированный конфликт»: Нападают на Армению, а думают о России — мнение

«Запланированный конфликт»: Нападают на Армению, а думают о России — мнение

Главная цель «режиссёров» армяно-азербайджанского конфликта — выдавливание России из Закавказья. Именно в этом заинтересованы страны коллективного Запада, действующие через Турцию, которая сегодня охотно пропускает через свою территорию боевиков в дружественный ей Азербайджан, заявил корреспонденту ИА Newstes президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики.

По словам политического эксперта, не понаслышке знакомого с проблемами Южного Кавказа, ещё несколько дней назад в Азербайджан из различных «мировых горячих точек» (Сирия, Ирак, Ливия) начали съезжаться наёмники-боевики.

«Начавшийся конфликт, на мой взгляд, давно запланированная акция. Главная его цель — расшатать ситуацию в регионе и проверить на прочность Россию, чья воинская часть стоит в Армении, государстве, входящем в ОДКБ. Психологически момент подобран не случайно, ведь над Москвой сгущаются тучи со всех сторон — сильно давит ситуация в Белоруссии, происходит обострение на Украине», — рассказал президент Фонда единения русского и грузинского народов.

Он отметил, что, горячий конфликт в сложном регионе не нужен ни одному из местных народов, но необходим руководителям Турции, США, другим западным игрокам. Политолог отметил, что в том же Азербайджане сегодня многие кричат о желании захватить армянские земли, но надо понимать, что настоящий агрессор не Баку, а Анкара, и те, кто за ним стоят.

«У Турции очень быстро растут аппетиты. Эта страна пытается расширить свои сферы влияния, пытается возродить пантюркизм, стать центром исламизма. За спиной у турок, естественно, стоят США, другие страны Запада, желающие заработать свои политические очки. А вот соседний Иран, несмотря на понятную близость с Азербайджаном, к подобной турецкой экспансии относится весьма критически, и, наоборот, может сыграть стабилизирующую роль, потому что достаточно лояльно относится как к Армении, так и к России», — объяснил Владимир Хомерики.

Больше всего военные действия, по мнению собеседника, не выгодны именно Армении и России. Ереван выглядит слабее своих противников, а Москва не готова вступать в новые «разборки». Ещё немаловажно знать, что в Армении очень непростая внутренняя ситуация, страна снова находится на перепутье, ведь часть армянского общества успело разочароваться в действиях своего премьер-министра Никола Пашиняна.

«Официальный Ереван пытается „прикрыть“ ситуацию карантином от коронавируса, но проблемы перед ним стоят серьёзные и настрой простых людей склоняется к смене власти. Плюс к этому пока мы видим не совсем понятную политику, когда Армения, например, прямо заигрывает с Западом и США, не учитывая интересов России, и своих обязанностей, как члена всех союзов и межгосударственных объединений, возникших на постсоветском пространстве. При этом, только слепой и ангажированный человек, не видит и не понимает, что именно Россия является главной опорой и защитой Армении, от набирающей политический вес Турции», — подчеркнул эксперт.

«Россия постарается всеми силами не допустить серьёзной войны в регионе. Но, надо понимать, что любому терпению есть конец и, например, Грузия, которая не считалась с геополитических интересами России в итоге поплатилась за это национальной трагедией и потерей части территории», — отметил Владимир Хомерики.

На вопрос, прислушается ли руководство Азербайджана к мнению Москвы, он сказал, что это возможно, ведь именно Россия как бы это кому-то не нравилось, является гарантом мира на всём постсоветском пространстве. «Ради общего блага Россия имеет полное право не только поставить Турцию на место, но и диктовать свою волю всем странам бывшего СССР», — подчеркнул он.

Президент Фонда единения русского и грузинского народов также заметил, что руководство Грузии, которое не хочет или не может повлиять на ситуацию, и, более того, вступает в альянсы с Турцией и Азербайджаном, должно быть более дальновидным.

«Сегодня Турция хочет командовать в Армении, завтра она это будет делать в Аджарии, а послезавтра и во всей Грузии.

Тбилиси должен мыслить стратегически и понимать, что Грузия тоже находится под ударом», — заключил Владимир Хомерики.

Ранее бывший государственный министр Грузии Паата Закареишвили заявил, что «Грузия не может принять чью-либо сторону» в армяно-азербайджанском конфликте.

ИА Newstes сообщало о том, что бои в Карабахе идут уже второй день. В ходе столкновений с обеих сторон погибли как военнослужащие, так и мирные жители.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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