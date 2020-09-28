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Жителям северо-востока Англии запретят ходить в гости из-за COVID-19

Жителям северо-востока Англии запретят ходить в гости из-за COVID-19
Власти Британии запретят ходить в гости жителям северо-востока Англии из-за роста количества заражений коронавирусом, заявил глава минздрава Мэтт Хэнкок.

Резкий рост заражений начался в Британии чуть больше недели назад, правительство признало, что в данный момент наблюдается вторая волна пандемии. На прошлой неделе - 24 сентября - количество суточных заражений COVID-19 стало рекордным за всю пандемию в стране: 6634 случаев.

# В мире
По материалам: ria.ru

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