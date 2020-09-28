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Звездопады в октябре — Тауриды и Ориониды

Звездопады в октябре — Тауриды и Ориониды

Звездопад — одно из самых красивых астрономических явлений. К сожалению, звезды падают не регулярно. Но в октябре 2020 года нас ожидают сразу два ярких метеорных потока — Ориониды и Тауриды.


Многие слышали о том, что можно загадывать желание на падающую звезду, но мало кто знает, что наши желания действительно исполняются чаще в период активности метеорных потоков. Они не только красивы, но и обладают особой созидательной энергетикой.

Поток Тауриды в октябре: даты и особенности

Тауриды — это уникальный поток, потому что у него несколько источников вместо одного: несколько маленьких метеорных потоков объединяются в один. Его назвали Тауридами, потому что радиант метеоритных бомбардировок находится в созвездии Тельца.

Учитывая, что у Таурид несколько источников, нет какого-то конкретного дня, в который поток был бы заметно насыщеннее. Тауриды активны с сентября по декабрь. Тем не менее астрономы считают, что пиковые значения падающих звезд можно наблюдать с конца октября до 10-12 ноября.

Уже октябре в час будет падать около 5 метеоров. Это довольно мало по сравнению с главными мощными потоками, но зато яркость метеоров будет достаточно впечатляющей.


Астрологи отмечают, что в самом конце октября влияние данного потока будет довольно сильным. Он подарит целеустремленным людям еще больше веры в себя. Всем, кто слишком много нервничает и переживает, Тауриды помогут обрести спокойствие.

Поток Ориониды в октябре: даты и особенности

Тауриды померкнут на фоне Орионид. Последние станут максимально активными 21 октября. В эту ночь ожидается до 40 падающих звезд в час. Яркость потока довольно высока.

Ориониды — это один из самых известных потоков, за которым наблюдают уже десятки веков. Источником его является комета Галлея. Радиант потока, то есть точка неба, из которой появляются метеоры, лежит в области созвездия Ориона. Отсюда и название потока.

Астрологи отмечают, что Ориониды во время своего максимума благотворно влияют на интуицию людей, а также на их творческие способности и интеллект. В такие периоды у многих появляются амбициозные идеи, которые в будущем без особого труда можно воплотить в жизнь.

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По материалам: dailyhoro.ru

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