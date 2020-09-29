5 вещей, от которых нужно отказаться в октябре 2020 года, чтобы стать счастливее

Вадим Карасев

Каждый месяц мы принимаем решение начать новую жизнь и, как правило, не придерживаемся его. Есть альтернатива: начать с малого и отказаться от того, что мешает счастливой жизни.

Октябрь 2020 года ознаменуется яркими астрологическими комбинациями, что сильно повлияет на нашу жизнь. Пока сложно говорить о том, какие именно придут перемены. Скорее всего, они будут положительными, ведь небесные светила указывают именно на это. Из мира уйдет все негативное, плохое, мешающее достижению гармонии. Однако не стоит надеяться, что жизнь изменится сама собой. Не нужно пассивно предвкушать подступающее счастье, пойдите ему навстречу, отказавшись от 5 вещей, которые мешают успеху.

1. Попытки нравиться другим. Заботясь о чужом мнении, мы превращаем себя в его заложников. Особенно это будет ощутимо в октябре, когда на небосклон взойдет решительный Сатурн. Под его управлением нам стоит научиться говорить твердое «нет» тому, что нас не устраивает. Не стоит стараться угодить всем ценой собственного благополучия — мироздание это вряд ли оценит.

Есть одна эффективная практика, которая поможет проверить окружение на токсичность. Возьмите небольшой кусочек бумаги и запишите на нем имена людей, которые любят вас и принимают ваши недостатки. На обратной стороне выпишите имена тех, чье мнение имеет для вас вес. Если эти два списка не совпадают, значит, второй из них нуждается в редактуре.

2. Стремление к тотальному порядку во всех сферах жизни. Под влиянием небесных аспектов многим захочется в октябре больше определенности, порядка, стабильности, а также идеальной системы, которая работала бы на перспективу. Но поддаваться на эту провокацию опасно. По словам астрологов, такой подход к жизни приведет только к тревоге и стрессу. Чтобы стать счастливее в октябре, оставьте место для спонтанности и импровизации. В сложных жизненных ситуациях порой намного выгоднее ослабить хватку, чтобы оставить место для возможностей и чудес.

3. Желание быть все время дома. Осень нагоняет тоску, но это не повод запираться дома. Замкнутое пространство, в котором вы проводите большую часть времени, накапливает энергетику, часто негативную. Команда сайта dailyhoro.ru предлагает не только следить за тем, какие эмоции вы испытываете дома, но и чаще проводить энергетическую чистку. Отрицательный заряд квартиры не принесет счастья, а добровольное затворничество может и вовсе лишить шанса на удачу. Ходите в гости, приглашайте к себе друзей и родных — заряжайте себя свежей энергией, чтобы в доме витала энергетика благополучия.

4. Осенняя депрессия. Всем известно, что смена времени года не проходит бесследно, пусть и не каждый это замечает. Погода за окном в октябре чаще всего серая и тоскливая. Если вдруг вы обнаружите у себя такие симптомы, как вялость, уныние, подавленность, раздражение, не стоит медлить. Уменьшите поток негативной информации: смотрите больше позитивных новостей, общайтесь с жизнерадостными людьми, медитируйте. Это снимет тревожность, гармонизует эмоциональное состояние, поможет справляться со стрессом.

5. Зависимость от материальных благ. Октябрь — месяц скорее духовных успехов, чем материальных. Поэтому не стоит искать счастье в покупке дорогих вещей. Наш статус будет определять не роскошь, а внутренние качества. Начните тратить деньги с умом, и тогда каждый октябрьский день будет удачным. Например, не стоит откладывать долгожданный отпуск ради покупки очередного предмета гардероба или ненужных сейчас безделушек. Научитесь тратиться на то, что принесет моральное удовольствие и личностный рост.