«7 дней…», — актриса из фильма «Звонок» покончила с собой

・ 皆んな〜夏休み中も元気で過ごしてましたか❓新学期に向けて前髪作りました。 それでは早速、頭の体操、 算数の時間だよ〜! 問題です:これはサッポロ一番、一年分です。一袋が五個パック入なので、この山は何袋あるでしょうか⁉️ 問題に正解してもしなくても 偏愛レシピを投稿してくれれば 抽選であのパッケージに使われているオリジナルのラーメン丼ぶり当たります 🍜🍜🍜🍜 #偏愛サッポロ一番 始まったよー