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«7 дней…», — актриса из фильма «Звонок» покончила с собой

«7 дней…», — актриса из фильма «Звонок» покончила с собой

Популярная японская актриса Юко Такэути (Yuko Takeuchi) скончалась в возрасте 40 лет, о чем сообщило агентство Kyodo. По официальным данным, женщина совершила самоубийство 27 сентября. Тело было найдено близкими в ее доме в Токио, расположенном в районе Сибуя. Мотивы такого поступка японские СМИ не озвучили.


«Это произошло так внезапно. Мы все шокированы и опечалены»,

— подтвердили слухи о смерти знаменитости представители агентства, с которым сотрудничала Такэути.

Несмотря на то, что в нашей стране Юко известна преимущественно благодаря популярному фильму 2002 года «Звонок», в Азии ее знали по невероятному количеству других работ, одной из которых также стал сериал «Мисс Шерлок», где селебрити выступила в роли женщины-детектива.

Полиция до сих пор расследует загадочный суицид великой актрисы, обещая публике раскрыть детали трагедии в скором времени. Стоит заметить, что перед смертью Такэути была номинирована на четыре премии японской киноакадемии за свою работу в кино и появилась в громких рекламных кампаниях мировых брендов Panasonic, Suntory и Shiseido.

У актрисы остался муж Тайки Накабаяши (Taiki Nakabayashi) и двое детей.

«Странно, выглядит такой счастливой везде…»

— с сожалением говорят в сетях. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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