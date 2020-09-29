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Афганистан выступил на стороне Азербайджана в карабахском конфликте

Афганистан выступил на стороне Азербайджана в карабахском конфликте

Азербайджан обрел еще одного союзника в своем противостоянии с Арменией в Нагорном Карабахе. Афганистан потребовал прекратить "оккупацию" региона Арменией и поддержал правительство Азербайджана.

В МИД официального Кабула заявили, что обеспокоены столкновениями и сожалеют в связи с гибелью людей, однако в противостоянии выступают на стороне Баку.

Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия народа и правительства Азербайджана и других стран мира в этом отношении.

Утром 27 сентября вновь разгорелась "горячая" фаза конфликта Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта: в Баку говорят, что армянские силы атаковали населенные пункты около Карабаха и убили гражданских, а в Ереване, напротив, утверждают, что атаку в этом же районе начали азербайджанские ВВС. Азербайджан официально заявил о старте масштабной контрнаступательной операции и показал видео уничтожения армянских танков. В Армении объявлено военное положение.

Нагорный Карабах был захвачен турецко-азербайджанскими войсками в ходе войны в 1918-1920 годах. Затем большевики оставили его в составе АзССР с предоставлением областной автономии. В 1980-х население и местное партийное руководство стали требовать перехода региона в состав Армении, что послужило прологом к началу Карабахской войны в 1992 году. В результате конфликта НКР де-факто обрела независимость, а Армения также захватила ряд территорий Азербайджана, прилегающих к Карабаху, без контроля над которыми невозможно было бы защищать население непризнанной республики. Современные боевые действия на территории Карабаха являются прямым продолжением этого конфликта.

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По материалам: uposters.ru

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