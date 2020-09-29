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Алтайский край получит средства на закупку автогрейдеров и снегоуборочной техники

Алтайский край получит средства на закупку автогрейдеров и снегоуборочной техники

Тема: Какие законы вступают в силу


Алтайский край получит средства из федерального бюджета на закупку дорожно-строительной техники. Постановления правительства, которое утверждает правила предоставления межбюджетных трансфертов региону, вступает в силу 29 сентября.

Как следует из документа, средства бюджету Алтайского края предоставляются на софинансирование расходных обязательств региона, связанных с реализацией мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития. За счёт федерального финансирования планируется приобрести для субъекта передвижной асфальтобетонный завод, буровую установку, седельный тягач, мобильные бетонно-растворные узлы, автогрейдеры, снегоуборочную технику и комбинированные дорожные машины.

Напомним, закупка машин — одно из мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края. Такие планы разработаны для 10 проблемных регионов. Они составлены с учётом местной специфики и включают меры, направленные на стимулирование экономики. При этом за каждым регионом закреплён курирующий федеральный министр, что позволяет оперативно реагировать на нужды территорий.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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