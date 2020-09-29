Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году

Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году

Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году

коронавирусом прошла для нас безболезненно, но мы реагируем на эту историю, вырабатываем дополнительные меры.

— Вы уже заявили, что в этом году планируете произвести 170 вертолетов, не могли бы уточнить, сколько из них пойдет на экспорт?


— На экспорт планируем чуть меньше половины, порядка 45%.

— Планируется ли в этом году открыть новые сервисные центры "Вертолетов России" за рубежом?

— Свои собственные мы пока открывать не планируем, работаем по совместным сервисным центрам с инозаказчиками. Такие переговоры ведутся в том числе с Таиландом.

У нас также стоит вопрос об открытии сервисного центра в Азербайджане в ноябре этого года, но нам надо будет в октябре сверить часы с партнерами. Как и у нас, там действуют карантинные ограничения, лично я крайний раз туда ездил в марте — как раз в последний день до закрытия границ.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей
Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей
Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году
Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
BTS подтвердили информацию о коллабе с Джейсоном Деруло
BTS подтвердили информацию о коллабе с Джейсоном Деруло
У Чимина пошла кровь во время концерта
У Чимина пошла кровь во время концерта
Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских танков
Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских танков
Сухопутная граница между Россией и Казахстаном остается закрытой
Сухопутная граница между Россией и Казахстаном остается закрытой
В Москве создали виртуальный тренажер для классных руководителей
В Москве создали виртуальный тренажер для классных руководителей
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена театральному искусству
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Четырнадцать команд из ЦФО вышли в финал конкурса «Учитель будущего»
Четырнадцать команд из ЦФО вышли в финал конкурса «Учитель будущего»
Ученые выяснили, как детальные картинки мешают детям понимать текст
Ученые выяснили, как детальные картинки мешают детям понимать текст
Падение рубля, скандал с налогами Трампа, конфликт в Карабахе: о чем пишут в Телеграме 28 сентября
Падение рубля, скандал с налогами Трампа, конфликт в Карабахе: о чем

Топ на сегодня

В Иркутске рассмотрят вопрос лишения Левченко депутатского мандата
В Иркутске рассмотрят вопрос лишения Левченко депутатского мандата
Стала известна дата принятия решения по роумингу в Союзном государстве
Стала известна дата принятия решения по роумингу в Союзном государстве
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
ВСУ жалуются на активизацию "агентов Кремля" после катастрофы Ан-26 с курсантами
ВСУ жалуются на активизацию "агентов Кремля" после катастрофы Ан-26 с
В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабхе
В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабхе

Еще по теме

«Вертолеты России» полностью выполнят гособоронзаказ—2017
Минобороны получит первые два Ми-28НМ до ноября 2018 года
В Мексике появится скорая помощь на российских вертолётах
За девять месяцев в Украине исчезнут все МРЭО