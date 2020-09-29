Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году

Влада Некрасова

коронавирусом прошла для нас безболезненно, но мы реагируем на эту историю, вырабатываем дополнительные меры.

— Вы уже заявили, что в этом году планируете произвести 170 вертолетов, не могли бы уточнить, сколько из них пойдет на экспорт?

— На экспорт планируем чуть меньше половины, порядка 45%.

— Планируется ли в этом году открыть новые сервисные центры "Вертолетов России" за рубежом?

— Свои собственные мы пока открывать не планируем, работаем по совместным сервисным центрам с инозаказчиками. Такие переговоры ведутся в том числе с Таиландом.

У нас также стоит вопрос об открытии сервисного центра в Азербайджане в ноябре этого года, но нам надо будет в октябре сверить часы с партнерами. Как и у нас, там действуют карантинные ограничения, лично я крайний раз туда ездил в марте — как раз в последний день до закрытия границ.