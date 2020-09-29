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Анимационный сериал «Дети на пороге смерти» посмотрели более 19 млн человек

Анимационный сериал «Дети на пороге смерти» посмотрели более 19 млн человек

Премьерный показ анимационного сериала, основанного на реальных историях из детских дневников войны, завершил АиФ. Свыше19 млн человек посмотрело 10 серий проекта «Дети на пороге смерти», получившего в номинации «Социально-ответственные СМИ» премию «Лучшие социальные проекты России – 2020».
 
Война глазами детей – зритель следует за каждым маленьким автором, прикасаясь к воспоминаниям тех, кто прошел блокаду Ленинграда, находился в сражающемся Сталинграде или оккупированном Крыму. В десяти полутораминутных роликах показана драма реальных судеб, широкая панорама жизни в 1941-1945 годов. За юных авторов дневников в сериале говорят Екатерина Андреева, Никита Михалков, Владимир Познер, Ксения Алферова и другие отечественные звезды.
 
Гендиректор ИД «АиФ» Руслан Новиков отметил, что анимационный сериал позволяет донести самым разным поколениям знание и понимание о травме войны, приглашает к искреннему диалогу детей и взрослых.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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