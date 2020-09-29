Анимационный сериал «Дети на пороге смерти» посмотрели более 19 млн человек

Алексей Вольцев

Война глазами детей – зритель следует за каждым маленьким автором, прикасаясь к воспоминаниям тех, кто прошел блокаду Ленинграда, находился в сражающемся Сталинграде или оккупированном Крыму. В десяти полутораминутных роликах показана драма реальных судеб, широкая панорама жизни в 1941-1945 годов. За юных авторов дневников в сериале говорят Екатерина Андреева, Никита Михалков, Владимир Познер, Ксения Алферова и другие отечественные звезды.Гендиректор ИД «АиФ» Руслан Новиков отметил, что анимационный сериал позволяет донести самым разным поколениям знание и понимание о травме войны, приглашает к искреннему диалогу детей и взрослых.