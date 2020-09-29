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Авиавласти Евросоюза: риски заражения COVID-19 в полете минимальны

Авиавласти Евросоюза: риски заражения COVID-19 в полете минимальны

Риски того, что авиапутешественники заразятся COVID-19 на пассажирском самолете, «крайне незначительны» при условии применения мер по охране здоровья. Такое заявление сделал главный европейский регулятор авиационной безопасности.

Риск заражения коронавирусом в самолете оценивается экспертами как несущественный. По данным агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA), только у семи из трех миллионов пассажиров на рейсах в последние недели были симптомы вируса во время пребывания на борту.

Риски распространения COVID-19 «строго контролируются» авиакомпаниями и аэропортами, заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки журналистам в прошедшую пятницу, 25 сентября, на онлайн-брифинге.

Мнение о том, что риск заражения вирусом на борту самолета минимален, разделяют и немецкие ученые из Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете.

Они описали один из рейсов, во время которого произошла передача вируса. На борту находилось 102 человека, 24 из которых были членами одной туристической группы. Как выяснилось, за неделю до полета они контактировали с сотрудником отеля, у которого позже был диагностирован COVID-19. Ни у кого из членов группы на момент полета не было признаков коронавируса. Они не надевали маску в самолете. Продолжительность полета составила 4 часа 40 минут.

По прилету у пассажиров были взяты мазки из горла на коронавирус. Через 4-5 недель ученые связались с остальными 78 пассажирами и расспросили их о полете, о том, контактировали ли они с зараженными SARS-COV-2, нет ли у них симптомов. Тем, у кого они были, и тем, кто сидел в пределах двух рядов от членов группы, исследователи предложили тест на антитела к коронавирусу.

У четверых из этой группы пассажиров были симптомы инфекции, у двоих появились позже, у одного болезнь не проявилась (прошла бессимптомно). Среди 13 пассажиров, сдавших кровь на антитела к коронавирусу, были инфицированы лишь двое. Оба сидели в задней части самолета, поблизости от зараженных членов группы.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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