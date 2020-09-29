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BTS рядом. Корея приглашает всех на онлайн фестиваль K-FEST 2020

BTS рядом. Корея приглашает всех на онлайн фестиваль K-FEST 2020

28 сентября открылся масштабный онлайн-фестиваль K-FEST 2020, посвященный туризму и культуре Кореи. На сайте www.k-fest2020.ru можно не только окунуться в атмосферу страны утренней свежести, но и выиграть разные призы, в том числе поездку в Корею на двоих.


«Надеюсь, что через фестиваль K-FEST 2020 вы ближе познакомитесь с корейской культурой, приятно проведете время и примете активное участие в конкурсах», — Ли Сок Пэ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в России.


Каждую неделю K-FEST 2020 выпускает в прямой эфир одного из специальных спикеров фестиваля: о феномене фильма «Паразиты» расскажет кинообозреватель Антон Долин, телеведущая Марика приготовит корейское блюдо, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая осветит область спорта, трэвел-блогер Сергей Доля поделится личными впечатлениями от Сеула, звездный эксперт по макияжу Юрий Столяров расскажет о бьюти-сфере.

Юрий Столяров

VJ MTV Юрий Пак научит слушать K-POP, а Государственный музей Востока откроет свои двери, чтобы провести онлайн-экскурсию по постоянной корейской экспозиции, где собраны свыше 150 произведений изобразительного искусства и художественного ремесла.

K-FEST 2020 создан в честь 30-го юбилея дипломатических отношений Республики Корея и России. Взаимный турпоток между Кореей и Россией стремится к миллиону человек: в 2019 году Корею посетило свыше 340 тысяч россиян, а число корейских туристов в России достигло отметки в 450 тысяч. Актуальная ситуация в мире вносит свои коррективы в формат путешествий, но это не повод оставаться в стороне.

«Мы надеемся, что вы по-прежнему сохраняете интерес к корейским путешествиям и корейской культуре. Принимайте участие в программе фестиваля, а мы будем ждать вас в Корее!», — отмечает Ким Квангхи, Директор Московского представительства Национальной организации туризма Кореи.

Восемь разделов сайта – это 8 разных путешествий: 30 лет дружбы c Россией, Туризм, Кухня, Выставки и Представления, Язык, Красота, Музыка K-Pop, Спорт и Кино. Каждый раздел сайта K-FEST 2020 предлагает гостям свой оригинальный тематический квиз. Только в одном K-POP гостей ждут сразу два конкурса – «Стань звездой K-POP в TikTok» и конкурсе «Let’s dance», настоящий баттл танцевальных кавер-групп. Классные призы можно легко выиграть, просто изучив сайт www.k-fest2020.ru. На кону более ста подарков, среди которых фотоаппараты, наушники, подарочные сертификаты и бьюти-боксы с корейской косметикой. Финалистам достанутся новенькие смартфоны, музыкальные колонки и смартчасы, а три победителя K-FEST 2020 полетят с друзьями в Корею! 

«Такие мероприятия, как фестиваль K-FEST 2020: Почувствуй ритм Кореи», безусловно, являются эффективным и занимательным инструментом для погружения граждан в богатую культуру двух народов», — считает руководитель Ростуризма Догузова Зарина Валерьевна.

Фестиваль продлится до конца ноября. Следите за программой K-FEST 2020 на сайте www.k-fest2020.ru.

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По материалам: popcake.tv

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