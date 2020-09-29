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ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты "Мир"

ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты "Мир"
Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Первоначально предполагалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную карту завершиться до 1 июля этого года, однако впоследствии этот период продлили до 1 октября.

Бакина подчеркнула, что большая часть пенсионеров уже использует карту, но остаются и те, кто пока ее не получил.


"Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства", — отметила директор департамента.


Бакина добавила, что сохраниться возможность получать пенсии любым удобным для россиян способом.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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