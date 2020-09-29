"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней

Лидия Мартынова

Эксперты Государственного бюро расследований начали расшифровку бортовых самописцев самолета АН-26, который потерпел крушение под Харьковом. Процесс расшифровки займет 3-5 дней.Об этом в Facebook заявил глава правительственной комиссии, вице-премьер-министр Олег Уруский.По его словам, "черные ящики" АН-26 находятся в удовлетворительном состоянии."Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", - написал Уруский.Напомним, военный самолет АН-26 ВСУ потерпел крушение в пятницу вечером вблизи Чугуева в Харьковской области. Самолет совершал учебные полеты. На его борту находились 27 человек - 20 курсантов и 7 членов экипажа. В результате катастрофы 26 человек погибли.