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Четырнадцать команд из ЦФО вышли в финал конкурса «Учитель будущего»

Четырнадцать команд из ЦФО вышли в финал конкурса «Учитель будущего»

В Москве подвели итоги завершающего полуфинала профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России.

В течение трёх дней команды из 12 регионов Центрального федерального округа демонстрировали свои профессиональные навыки и изучали опыт коллег. По итогам жюри определило 14 команд, которые примут участие во всероссийском финале конкурса в октябре в Санкт-Петербурге.

Список команд – финалистов конкурса «Учитель будущего» из ЦФО:

Москва:
ГБОУ «Цифровая школа»: Стрейкмане Элина Романовна, Зуев Пётр Юрьевич, Тарасенков Алексей Викторович;
ГБОУ «Школа № 1560 «Лидер»: Баршак Анна Михайловна, Ильина Екатерина Юрьевна, Рузин Иван Владимирович;
ГБОУ «Школа № 1357 «На Братиславской»: Рубцов Алексей Константинович, Жамсоев Насан-Баир Дашиевич, Кузьменков Данила Андреевич;
ГБОУ «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова»: Старунова Ольга Александровна, Белоусова Ирина Николаевна, Репнев Алексей Геннадьевич.

Липецкая область:
МБОУ «Гимназия № 12 «Гармония»: Волков Алексей Валерьевич, Волкова Алла Александровна, Чернышёва Виктория Александровна;
МБОУ «Гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой»: Власова Татьяна Алексеевна, Павлюк Ирина Владиславовна, Батракова Вера Евгениевна;
МБОУ «Гимназия № 12 «Гармония»: Мелузова Галина Александровна, Ахонен Екатерина Петровна, Китаева Ирина Вячеславовна.

Тамбовская область:
ОАНО «Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»: Разумова Маргарита Александровна, Горбунова Мария Сергеевна, Медведева Елена Юрьевна;
МБОУ Моисеево-Алабушская СОШ: Быстрова Анастасия Алексеевна, Быстров Дмитрий Викторович, Родионов Александр Алексеевич.

Московская область:
АНОО «Гимназия имени Е.М. Примакова»: Пруленцова Мария Романовна, Кузьменко Полина Игоревна, Савенко Виктория Владимировна.

Брянская область:
МБОУ «СОШ № 4»: Хомовская Ольга Владимировна, Холина Наталья Николаевна, Крадиженко Владимир Сергеевич.

Калужская область:
ГКОУ КО «Областной центр образования»: Гераськина Ирина Николаевна, Дзюба Елена Николаевна, Моисеева Валентина Борисовна.

Костромская область:
МБОУ «Лицей № 17»: Шелоухова Екатерина Александровна, Поспелова Татьяна Анатольевна, Смирнова Ольга Александровна.

Воронежская область:
МБОУ СОШ № 88 с углублённым изучением отдельных предметов: Матвеева Татьяна Васильевна, Лихачёва Ольга Владимировна, Сафаргалиева Екатерина Сергеевна.

Все финалисты конкурса будут приглашены на очную программу повышения квалификации в Мастерскую управления «Сенеж», кроме того, все участники полуфиналов получили доступ к электронным образовательным библиотекам образовательной онлайн-программы Мастерской управления «Сенеж».

Минпросвещения России уделяет особое внимание проектам, способствующим профессиональному росту учителей и формированию экспертного педагогического сообщества.

Первый федеральный конкурс педагогических команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 19 ноября 2019 года при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на профессиональную самореализацию учителей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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