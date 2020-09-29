Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Что ждет туристов на Мальдивах в случае коронавируса или контакта с заболевшим

Что ждет туристов на Мальдивах в случае коронавируса или контакта с заболевшим

Что ждет туристов на Мальдивах в случае коронавируса или контакта с заболевшим

Что нужно для въезда на Мальдивы, можно ли перемещаться между островами, и что ждет туристов, которые заболеют коронавирусом или будут контактировать с заболевшими COVID-19? Ответы на эти популярные вопросы – в нашем обзоре.

В ходе онлайн-конференции Кира Векшина, представитель офиса по туризму Мальдив в Москве, рассказала о том, как обстоит ситуация с приемом иностранных гостей на курортах страны.

По состоянию на 25 сентября на Мальдивах зарегистрировано более 10 тыс. случаев COVID-19. У туристов коронавирус обнаружен всего в 15 случаях.

С сентября можно бронировать не один курорт-отель, а комбинировать размещение и останавливаться на двух курортах, открытых для иностранцев (Split stay). Для Split stay нужно получить разрешение, которое запрашивается в уведомительном порядке в минтуризма страны за два дня до прибытия на Мальдивы

Туристам не разрешается выезжать на другие острова и столицу Мале, за исключением разрешенных случаев комбинированного пребывания.

С 15 октября планируется открытие гостевых домов. До 15 октября перемещение с острова на яхту и наоборот запрещено. Проживание разрешено, если соблюдается правило «одна поездка- одна яхта».

В общей сложности на Мальдивах создано 941 объект размещения общим фондом на 51 тыс. мест. Это 152 курорта, 12 отелей, 156 яхт для постоянного проживания и 607 гостевых домов.

В 2019 году Мальдивы посетило 1,7 млн иностранных туристов, в том числе, более 82 тысяч россиян.


ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЪЕЗДА НА МАЛЬДИВЫ
Декларация о состоянии здоровье на каждого члена семьи. Заполняется онлайн за 24 часа до вылета.
Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Прикладывается в электронном виде на английском языке при заполнении Формы о состоянии здоровья (исключение- дети до 1 года). Обязательно должен быть соблюден срок сдачи теста – за 72 часа до вылета, и указана дата тестирования. На въезде были случаи, когда при отсутствии даты теста туристам пришлось проходить ПЦР-тестирование сразу по прибытии.
Подтвержденная бронь в отеле, зарегистрированном в министерстве туризма страны, билеты в обе стороны и медстраховка.
Виза гражданам РФ по-прежнему оформляется по прибытии на 30 дней. Паспорт туриста должен быть действителен, как минимум, в течение 6 месяцев после предполагаемой даты завершения поездки на Мальдивы.
Рекомендовано скачать приложение TraceEkee для отслеживания контактов.
ПО ПРИБЫТИЮ
По прилету все туристы обязательно проходят термометрию.
Обязательно ношения масок для туристов и пассажиров (также обязательное условие для посадки на любой вид трансфера).
Обязательно соблюдение дистанции.
Обязательна дезинфекция рук на входе в терминал прибытия.
ЕСЛИ У ТУРИСТА НА МАЛЬДИВАХ ОБНАРУЖАТ КОРОНАВИРУС

Путешественники с симптомами COVID-19 обязаны будут пройти по прибытии дополнительный ПЦР-тест за свой счет (около 100 долл. США). Такого туриста направят на изоляцию в специализированное учреждение на 14 дней с момента выявления заболевания и оставят еще минимум три дня в карантине с момента исчезновения симптомов COVID-19.

Если у путешественника после завершения карантина не выявят коронавирус, то ему разрешат покинуть зону временного карантина с условием воздержаться от публичных собрание в течение последующих 48 часов.


ЕСЛИ У ТУРИСТА БУДЕТ КОНТАКТ С ЗАБОЛЕВШИМ COVID-19 ИЛИ С ЧЕЛОВЕКОМ С ПРИЗНАКАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В случае обнаружения путешественника с симптомами COVID-19, пограничными службами и Агентством по охране здоровья Мальдив будет инициировано отслеживание контактов этого подозреваемого лица.

Лица, близко контактировавшие с туристом с признаками коронавируса, должны будут сохранять режим самоизоляции до получения результатов ПЦР-тестирования в месте своего отдыха. В случае положительного ПЦР-теста подозреваемого лица, его контакт также должен будет пройти ПЦР-тестирование. 

Если ПЦР-тест подозреваемого в заболевании коронавирусом будет положительным, то его контактерам предписан 14-дневный карантин с даты последнего контакта с ним. В течение этого периода, если есть признаки заболевания, необходимо будет сделать ПЦР-тест.  Если симптомов нет, то по завершении карантина контактеру проведут еще один ПЦР-тест, и при отрицательном результате турист будет освобожден от карантина.

Если ПЦР-тест подозреваемого в заболевании COVID-19 отрицательный, то его контакт будет освобожден от карантина и никаких ограничительных мер к нему применятся не будет.

Что касается туристов, которые контактировали с человеком, у которого подтвержден COVID-19. Таким туристам в течение 14 дней нужно пройти обследование у врача в установленном медицинском учреждении и сделать ПЦР-тест. Если турист проявляет визуальные признаки заболевания, он будет считаться заболевшим. Если признаков нет, то он сможет отправиться на свой курорт.

Если у туриста, контактировавшего с зараженным коронавирусом, окажется положительный результат ПЦР-теста, то он будет изолирован на 14 дней с даты проведения теста на своем курорте или переведен в специальное медицинское учреждение. Если у туриста отрицательный ПЦР-тест, то его поместят на карантин в номере отеля на 14 дней с даты последнего контакта с подтвержденным случаем COVID-19.

Если во время карантина турист не проявляет симптомов заболевания, то по его завершению его ждет ПЦР-тест и при отрицательном результате – освобождение от карантина. Если во время карантина проявляются признаки COVID-19, то туристу делают ПЦР-тест. Если результат отрицательный, то продолжительность карантина будет увеличена на 14 дней с момента появления симптомов. После чего туриста ждет еще один ПЦР-тест.


ПРИ ВЫЕЗДЕ С МАЛЬДИВ

Покидая Мальдивы, туристы, которые не находятся на карантине, должны будут пройти выездной скрининг: он включает визуальный осмотр и заполнение анкеты о состоянии здоровья за 24 часа до обратного вылета с Мальдив. В анкете при обследовании нужно указать любые проявления жара или симптомов респираторных заболеваний — например, кашля или одышки — за последние 14 дней.

Перед отъездом стандартный тест на COVID-19 не требуется, однако если у кого-то из туристов во время обследования обнаружится температура или симптомы, указывающие на COVID-19 в предыдущие 14 дней, то необходимо сделать ПЦР-тест на вирус.

Туристам, которым нужна справка об отсутствии COVID-19, например, для транзитных рейсов, смогут пройти ПЦР-тестирование на месте. Эту процедуру можно организовать через представителей курортов.


КАК ДОБРАТЬСЯ СЕЙЧАС ДО МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВОВ

В настоящее время добраться до Мальдив прямым рейсом возможно только авиакомпанией «Аэрофлот» (2 прямых рейса в неделю).

С 1 пересадкой можно улететь через Стамбул (Turkish Airlines), Дубай (Emirates), С 27 октября перелетов через Дубай станет больше: на Мальдивы полетит flydubai. Добраться можно и с 2-мя пересадками - через Стамбул и Доху (из Стамбула летает Qatar Airways). 

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа
Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
Афганистан выступил на стороне Азербайджана в карабахском конфликте
Афганистан выступил на стороне Азербайджана в карабахском конфликте
Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты "Мир"
ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты "Мир"
Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
ТОП-5 разгадок нового альбома BTS
ТОП-5 разгадок нового альбома BTS
Лунный день сегодня 29 сентября 2020 года
Лунный день сегодня 29 сентября 2020 года
С мая 2021 года Германия запустит конвейер поливания России грязью — мнение
С мая 2021 года Германия запустит конвейер поливания России грязью —
Рачков: гуманитарное измерение сотрудничества важно наряду с экономикой
Рачков: гуманитарное измерение сотрудничества важно наряду с
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ
Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию

Топ на сегодня

Путин: Россия будет укреплять потенциал атомной энергетики
Путин: Россия будет укреплять потенциал атомной энергетики
Баку заявил о сотнях погибших армянских военных
Баку заявил о сотнях погибших армянских военных
В Иркутске рассмотрят вопрос лишения Левченко депутатского мандата
В Иркутске рассмотрят вопрос лишения Левченко депутатского мандата
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Путин рассказал об атомном потенциале России
Путин рассказал об атомном потенциале России

Еще по теме

Мальдивы изменили правила приема иностранных туристов
Отрицательный ПЦР-тест для въезда на Мальдивы требуют предоставить онлайн
Болгария может оплатить лечение туристов, заболевших коронавирусов
Мальдивы открываются для россиян, но отели не спешат