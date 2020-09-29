Что ждет туристов на Мальдивах в случае коронавируса или контакта с заболевшим

Влада Некрасова

Что нужно для въезда на Мальдивы, можно ли перемещаться между островами, и что ждет туристов, которые заболеют коронавирусом или будут контактировать с заболевшими COVID-19? Ответы на эти популярные вопросы – в нашем обзоре.

В ходе онлайн-конференции Кира Векшина, представитель офиса по туризму Мальдив в Москве, рассказала о том, как обстоит ситуация с приемом иностранных гостей на курортах страны.

По состоянию на 25 сентября на Мальдивах зарегистрировано более 10 тыс. случаев COVID-19. У туристов коронавирус обнаружен всего в 15 случаях.

С сентября можно бронировать не один курорт-отель, а комбинировать размещение и останавливаться на двух курортах, открытых для иностранцев (Split stay). Для Split stay нужно получить разрешение, которое запрашивается в уведомительном порядке в минтуризма страны за два дня до прибытия на Мальдивы

Туристам не разрешается выезжать на другие острова и столицу Мале, за исключением разрешенных случаев комбинированного пребывания.

С 15 октября планируется открытие гостевых домов. До 15 октября перемещение с острова на яхту и наоборот запрещено. Проживание разрешено, если соблюдается правило «одна поездка- одна яхта».

В общей сложности на Мальдивах создано 941 объект размещения общим фондом на 51 тыс. мест. Это 152 курорта, 12 отелей, 156 яхт для постоянного проживания и 607 гостевых домов.

В 2019 году Мальдивы посетило 1,7 млн иностранных туристов, в том числе, более 82 тысяч россиян.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЪЕЗДА НА МАЛЬДИВЫДекларация о состоянии здоровье на каждого члена семьи. Заполняется онлайн за 24 часа до вылета.Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Прикладывается в электронном виде на английском языке при заполнении Формы о состоянии здоровья (исключение- дети до 1 года). Обязательно должен быть соблюден срок сдачи теста – за 72 часа до вылета, и указана дата тестирования. На въезде были случаи, когда при отсутствии даты теста туристам пришлось проходить ПЦР-тестирование сразу по прибытии.Подтвержденная бронь в отеле, зарегистрированном в министерстве туризма страны, билеты в обе стороны и медстраховка.Виза гражданам РФ по-прежнему оформляется по прибытии на 30 дней. Паспорт туриста должен быть действителен, как минимум, в течение 6 месяцев после предполагаемой даты завершения поездки на Мальдивы.Рекомендовано скачать приложение TraceEkee для отслеживания контактов.ПО ПРИБЫТИЮПо прилету все туристы обязательно проходят термометрию.Обязательно ношения масок для туристов и пассажиров (также обязательное условие для посадки на любой вид трансфера).Обязательно соблюдение дистанции.Обязательна дезинфекция рук на входе в терминал прибытия.ЕСЛИ У ТУРИСТА НА МАЛЬДИВАХ ОБНАРУЖАТ КОРОНАВИРУС

Путешественники с симптомами COVID-19 обязаны будут пройти по прибытии дополнительный ПЦР-тест за свой счет (около 100 долл. США). Такого туриста направят на изоляцию в специализированное учреждение на 14 дней с момента выявления заболевания и оставят еще минимум три дня в карантине с момента исчезновения симптомов COVID-19.

Если у путешественника после завершения карантина не выявят коронавирус, то ему разрешат покинуть зону временного карантина с условием воздержаться от публичных собрание в течение последующих 48 часов.

ЕСЛИ У ТУРИСТА БУДЕТ КОНТАКТ С ЗАБОЛЕВШИМ COVID-19 ИЛИ С ЧЕЛОВЕКОМ С ПРИЗНАКАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В случае обнаружения путешественника с симптомами COVID-19, пограничными службами и Агентством по охране здоровья Мальдив будет инициировано отслеживание контактов этого подозреваемого лица.

Лица, близко контактировавшие с туристом с признаками коронавируса, должны будут сохранять режим самоизоляции до получения результатов ПЦР-тестирования в месте своего отдыха. В случае положительного ПЦР-теста подозреваемого лица, его контакт также должен будет пройти ПЦР-тестирование.

Если ПЦР-тест подозреваемого в заболевании коронавирусом будет положительным, то его контактерам предписан 14-дневный карантин с даты последнего контакта с ним. В течение этого периода, если есть признаки заболевания, необходимо будет сделать ПЦР-тест. Если симптомов нет, то по завершении карантина контактеру проведут еще один ПЦР-тест, и при отрицательном результате турист будет освобожден от карантина.

Если ПЦР-тест подозреваемого в заболевании COVID-19 отрицательный, то его контакт будет освобожден от карантина и никаких ограничительных мер к нему применятся не будет.

Что касается туристов, которые контактировали с человеком, у которого подтвержден COVID-19. Таким туристам в течение 14 дней нужно пройти обследование у врача в установленном медицинском учреждении и сделать ПЦР-тест. Если турист проявляет визуальные признаки заболевания, он будет считаться заболевшим. Если признаков нет, то он сможет отправиться на свой курорт.

Если у туриста, контактировавшего с зараженным коронавирусом, окажется положительный результат ПЦР-теста, то он будет изолирован на 14 дней с даты проведения теста на своем курорте или переведен в специальное медицинское учреждение. Если у туриста отрицательный ПЦР-тест, то его поместят на карантин в номере отеля на 14 дней с даты последнего контакта с подтвержденным случаем COVID-19.

Если во время карантина турист не проявляет симптомов заболевания, то по его завершению его ждет ПЦР-тест и при отрицательном результате – освобождение от карантина. Если во время карантина проявляются признаки COVID-19, то туристу делают ПЦР-тест. Если результат отрицательный, то продолжительность карантина будет увеличена на 14 дней с момента появления симптомов. После чего туриста ждет еще один ПЦР-тест.

ПРИ ВЫЕЗДЕ С МАЛЬДИВ

Покидая Мальдивы, туристы, которые не находятся на карантине, должны будут пройти выездной скрининг: он включает визуальный осмотр и заполнение анкеты о состоянии здоровья за 24 часа до обратного вылета с Мальдив. В анкете при обследовании нужно указать любые проявления жара или симптомов респираторных заболеваний — например, кашля или одышки — за последние 14 дней.

Перед отъездом стандартный тест на COVID-19 не требуется, однако если у кого-то из туристов во время обследования обнаружится температура или симптомы, указывающие на COVID-19 в предыдущие 14 дней, то необходимо сделать ПЦР-тест на вирус.

Туристам, которым нужна справка об отсутствии COVID-19, например, для транзитных рейсов, смогут пройти ПЦР-тестирование на месте. Эту процедуру можно организовать через представителей курортов.

КАК ДОБРАТЬСЯ СЕЙЧАС ДО МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВОВ

В настоящее время добраться до Мальдив прямым рейсом возможно только авиакомпанией «Аэрофлот» (2 прямых рейса в неделю).

С 1 пересадкой можно улететь через Стамбул (Turkish Airlines), Дубай (Emirates), С 27 октября перелетов через Дубай станет больше: на Мальдивы полетит flydubai. Добраться можно и с 2-мя пересадками - через Стамбул и Доху (из Стамбула летает Qatar Airways).