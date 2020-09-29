Депутаты согласовали кандидатуры первых членов правительства Камчатки

Анастасия Иванова

Депутаты Камчатки согласовали кандидатуры новых членов правительства региона, назначены первый вице-губернатор, вице-губернатор, председатель правительства и его заместитель, сообщают краевые власти.

Набравший на выборах главы региона 13 сентября 80,51% голосов Владимир Солодов 21 сентября вступил в должность губернатора. Он запустил реформу структуры правительства региона, которая сократит общее число органов исполнительной власти с 37 до 31. В понедельник два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства Камчатского края покинули свои посты.

"За согласование на должности депутаты проголосовали практически единогласно. Должность первого вице-губернатора Камчатского края займет ранее временно исполняющий обязанности вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Камчатского края Сергей Нехаев. Председателем правительства региона – первым вице-губернатором станет Александр Кузнецов", - говорится в сообщении.

Вице-губернатором станет Павел Ясевич. Должность заместителя председателя правительства Камчатского края займет Тимофей Смирнов, курирующий в том числе и деятельность министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края