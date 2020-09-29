Дмитрий Шепелев отреагировал на обвинения Леры Кудрявцевой

Анастасия Иванова

Лера Кудрявцева, которая стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», решила поднять вопрос ухода из жизни эстрадной певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году.

Актриса призналась, что уже не могла молчать, обвинив в смерти певицы ее супруга Дмитрия Шепелева, который, по словам Кудрявцевой, «ужасно издевался» над Фриске.

«Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого»,

– сказала Лера на шоу.

Этих двух предложений оказалось достаточно, чтобы развязать настоящую онлайн-войну. Зрители Собчак разделились на две группы: тех, кто поддерживал Кудрявцеву, и тех, кто принялся защищать Шепелева.

Муж покойной Фриске выбрал тактику игнорирования и до сих пор никак не ответил на нападения и обвинения Кудрявцевой. Но пользователей в сети насторожило появление Дмитрия в шоу «Двое на миллион»: этой новостью он недавно поделился в своем Instagram. И идея, и само название шоу подозрительно сильно похожи на шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Кто-то предположил, что ведущий таким образом еще раз «публично проигнорировал» существование и самой Кудрявцевой, и ее проектов, намекнув на то, что все сказанное актрисой – вымысел и обман.

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