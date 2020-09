Дмитрий Шепелев отреагировал на обвинения Леры Кудрявцевой

View this post on Instagram

Моя любимая история об участии в интеллектуальных шоу - про «гонобобель». Что это такое, задали нам с Юрием Николаевым вопрос, и мы сели в лужу. А После съемки встретили в гримерке Леонида Парфенова, он играл следующим, рассказали, на каком вопросе прогорели. А он с легкостью и небрежно так говорит «это же голубика!». Откуда ты знаешь? А я завтракаю в ресторане Пушкин, а там сырники с гонобобелем. 2020-й. Мы с @ivlevchef (кстати он знаете что такое гонобобель!!! А вы без гугла знаете? )))) собрались было вынести у @pavelvolyaofficial миллион рублей. Что из этого вышло, узнаете в ноябре на ТНТ 🖤