Если умрёт Любовь Успенская! Как отреагирует дочь?

Алексей Вольцев

Скандалы Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной давно вышли за рамки их личного разговора и стали достоянием общественности. Поклонники певицы, узнав о ее сложных отношениях с дочерью, разделились на две группы: одни осуждают «никчемную», по словам людей, мать, а другие жалеют бедную женщину, которая вынуждена страдать от нахальства и бесчувственности собственного ребенка.

К сожалению, Татьяна не смогла подарить маме ту отдачу, которую она ожидала получить, а сейчас, когда Плаксина засветилась на кадрах русских нетизенов на улице Лос-Анджелеса в абсолютно неадекватном состоянии, большинство населения и вовсе перешло на сторону Успенской, заявив, что «мерзкое поведение 30-летней мажорки вызывает отвращение и позорит великолепную интеллигентную артистку».

В сети возник вопрос: что случилось бы, если бы популярной матери Плаксиной не стало? Пришла бы та в себя и начала ценить все усилия матери при жизни или продолжила бы пользовать всеми бесплатными благами, прогуляв миллионное состояние до последнего цента? Давайте узнаем, что ответила публика…

«Не верю, что такие наглые зажравшиеся дети, у которых с первого дня жизни было все, могут начать что-то ценить. Но если ее опека в миг оборвется, ей придется выйти из своего иллюзорного мира, повзрослеть и понять, как много делала Люба для ее становления»,

— рассуждает женщина в сети.

«Считаю, что Таню просто недолюбили, возможно Успенская просто откупалась от нее всю жизнь деньгами, но не давала любви. Но если не дай бог случится такое горе, Таня осознает, что довела Успенскую до этого своими выходками, будет себя корить… А у нее и так психика слабая, чтобы еще в дележке имущества разбираться»,

— отвечает парень в обсуждении.

Надеемся, что это вопрос не встанет в семьи Любви Успенской еще долгие годы. Желаем ей оставаться молодой и такой же красивой!



Подпишись на нас в Яндекс Новости