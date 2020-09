Если умрёт Любовь Успенская! Как отреагирует дочь?

View this post on Instagram

Лето уже позади, а осень набирает обороты. Спасибо Виктории Коханой, за такой подарок💝 Всю осень меня теперь будет греть это прекрасное пальто💕 А мою душу всегда согревает твоя дружба и твоё трепетное ко мне отношение, любимая ❤️ Кстати, друзья, не пропустите, сегодня на @1tv новый выпуск программы «Три Аккорда»👌🏻 Снова в этом сезоне я стала членом жюри этого интереснейшего музыкального соревнования ❤️ Встречаемся в 19:15 на первом🤗🥰 ⠀ #friends #love #behappy #music #триаккорда #первыйканал