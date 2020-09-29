Если умрёт Любовь Успенская! Как отреагирует дочь?
Скандалы Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной давно вышли за рамки их личного разговора и стали достоянием общественности. Поклонники певицы, узнав о ее сложных отношениях с дочерью, разделились на две группы: одни осуждают «никчемную», по словам людей, мать, а другие жалеют бедную женщину, которая вынуждена страдать от нахальства и бесчувственности собственного ребенка.
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Лето уже позади, а осень набирает обороты. Спасибо Виктории Коханой, за такой подарок💝 Всю осень меня теперь будет греть это прекрасное пальто💕 А мою душу всегда согревает твоя дружба и твоё трепетное ко мне отношение, любимая ❤️ Кстати, друзья, не пропустите, сегодня на @1tv новый выпуск программы «Три Аккорда»👌🏻 Снова в этом сезоне я стала членом жюри этого интереснейшего музыкального соревнования ❤️ Встречаемся в 19:15 на первом🤗🥰 ⠀ #friends #love #behappy #music #триаккорда #первыйканал
К сожалению, Татьяна не смогла подарить маме ту отдачу, которую она ожидала получить, а сейчас, когда Плаксина засветилась на кадрах русских нетизенов на улице Лос-Анджелеса в абсолютно неадекватном состоянии, большинство населения и вовсе перешло на сторону Успенской, заявив, что «мерзкое поведение 30-летней мажорки вызывает отвращение и позорит великолепную интеллигентную артистку».
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Вы уже забыли про конкурс? А я нет! Итак, объявляю победителей: @loychits @ga.lina9711 @alisatolkacheva_official @abshitikova @pop43e за самые оригинальные рецепты на основе продукции @by_aleksandrov ❤️ А одному из счастливчиков я положу в корзину подарок персонально от меня! 🥰😉 Спасибо за участие! Верьте в добро, и оно обязательно случится! Катя, @ekatrusia, тебе лично спасибо за позитив, который ты вносишь в мою жизнь. Ваша Люба ❤️ ⠀ #surprise
В сети возник вопрос: что случилось бы, если бы популярной матери Плаксиной не стало? Пришла бы та в себя и начала ценить все усилия матери при жизни или продолжила бы пользовать всеми бесплатными благами, прогуляв миллионное состояние до последнего цента? Давайте узнаем, что ответила публика…
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Дочь Успенской, единственная наследница королевы шансона Татьяна Плаксина впервые и только в «Пусть говорят» расскажет, что ей пришлось пережить. ⠀ Смотрите откровенное интервью сегодня в 19:40! ⠀ @ddborisov #любовьуспенская #татьянаплаксина #дмитрийборисов #эксклюзив #пустьговорят #первыйканал
«Не верю, что такие наглые зажравшиеся дети, у которых с первого дня жизни было все, могут начать что-то ценить. Но если ее опека в миг оборвется, ей придется выйти из своего иллюзорного мира, повзрослеть и понять, как много делала Люба для ее становления»,— рассуждает женщина в сети.
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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БАЛОВАТЬ ДЕТЕЙ? . У меня есть два друга. ⠀ Первого зовут Алеша, он Робеспьер по социотипу. Ему повезло родиться в богатой семье. Алёшу обучили в дорогом вузе, ему купили квартиру в центре города, затем устроили на хорошую работу, помощником депутата. ⠀ На этой работе Алёша долго не продержался, поскольку уже в вузе имел склонность к зависимостям. Родители устроили его на следующую работу, но и оттуда незадачливого Алёшу быстро выгнали. Ситуация повторилась еше раз, потом ещё. От череды неудач тонкий и трепетный мужчина впал в депрессию, его тяга к зависимостям усилилась ещё больше... На данный момент он, в свои 42 года уже шестой год находится на полном содержании родителей и называет этот процесс откровенного паразитизма красивым словом - "поиск себя". ⠀ Второго друга зовут Ренат. По социотипу - он Гамлет. Его воспитывала одна только старенькая бабушка в глухой татарской деревушке. Ренат вырос и самостоятельно поступил в институт, помочь ему было некому. Затем он приехал в Москву практически без гроша в кармане. Когда мы с ним познакомились, он уже был владельцем крупного рекламного агентства и просторного пентхауса в Серебряном бору... ⠀ А теперь рассмотрим эти ситуации с точки зрения соционики. За внутренний стержень, опору, волю, силу и целеустремленность отвечает такая функция как волевая сенсорика. Если она сильная - такому человек будет гораздо проще пробивать себе дорогу в жизни. Но и у Робеспьера, и у Гамлета - волевая сенсорика - слабая. ⠀ И в случае Алеши - никаких шансов развить волевую сенсорику не было. Ведь родителями все было сделано за него - устройство в вуз, покупка квартиры, устройство на работу. В итоге в жизнь был выпущен взрослый человек со слабой волевой сенсорикой, то есть без стержня, без опоры... И теперь он сидит без работы, посещает нарколога и пьёт антидепрессанты. ⠀ А вот Ренат с малых лет развивал свою слабую волевую сенсорику. Жизнь заставила. С малых лет начал работать, чтобы купить хороший телефон как у сверстников, у бабушки таких денег не было. Потом день и ночь занимался для того чтобы бесплатно поступить в институт, затем в Москве вкалывал с утра до вечера... А теперь принимает ⬇️⬇️⬇️
«Считаю, что Таню просто недолюбили, возможно Успенская просто откупалась от нее всю жизнь деньгами, но не давала любви. Но если не дай бог случится такое горе, Таня осознает, что довела Успенскую до этого своими выходками, будет себя корить… А у нее и так психика слабая, чтобы еще в дележке имущества разбираться»,— отвечает парень в обсуждении.
Надеемся, что это вопрос не встанет в семьи Любви Успенской еще долгие годы. Желаем ей оставаться молодой и такой же красивой!
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