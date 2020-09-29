Европа улыбнулась «Газпрому»

Анастасия Иванова

В Европе растут цены на газ. «Газпрому» это обещает не только большую маржу, но и рост поставок. Возможно, это несколько компенсирует провальную первую половину года.

К концу сентября цены на газ на самой ликвидной европейской бирже TTF выросли почти вдвое с конца августа. 29 сентября топливо с поставкой «на день вперед» и в октябре продавали по $ 138 за тысячу кубометров, а с поставкой в ноябре — уже по $ 155.

«В Европе похолодало. Плюс технические работы в Норвегии. Поставки СПГ из США были частично отменены покупателями ранее, а частично ограничены из-за ураганов в Мексиканском заливе», — говорит заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Большая часть долгосрочных контрактов «Газпрома» уже учитывает биржевые котировки, однако привязка к стоимости нефтепродуктов с временным лагом сохраняется и цены на российский газ сейчас могут оказаться ниже, чем на хабах. Для российской компании такая ситуация выгодна тем, что спрос на поставки может вырасти.

«В периоды роста цен на хабах естественным образом стимулируется увеличение отбора по долгосрочным контрактам сверх минимальных обязательств», — говорит замдиректора ФНЭБ.

Косвенно будущий рост спроса на российский газ в Европе подтвердили в «Нафтогазе Украины», сообщив, что «Газпром» запросил сверхконтрактные объемы транзита на октябрь. Ранее в этом году транзит газа через Украину составлял не более 80% законтрактованных объемов.

В связи с большими запасами и падением спроса из-за пандемии Европа снизила импорт российского газа в этом году, а цены на сырье опускались до рекордных минимумов в $ 35 за тысячу кубометров.

«Газпром» прогнозирует, что его экспорт упадет со 199 млрд кубометров в 2019 году до 170 млрд в этом, а средняя цену поставленного в Европу газа составит $ 120−130. «Мы подтверждаем наш прогноз, что средняя цена в 2020 году составит $ 120−130 за тыс. куб. м. Где-то цена, видимо, будет ближе к $ 130», — заявил сегодня во время онлайн-дискуссии о перспективах нефтегазового сектора ИК «Атон» начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев.

Во втором квартале российская компания фиксировала падение средней экспортной цены до $ 110. По данным аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Калачева, себестоимость российского трубопроводного газа со всем затратами по доставке и налогам составляет $ 70-$ 100 за тысячу кубометров.