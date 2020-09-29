Генсек ООН считает число жертв пандемии «ужасающим»

Анастасия Иванова

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал преодоленную миром отметку в миллион умерших от коронавируса «ужасающей». Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter.

«Наш мир достиг ужасающей вехи: потеря миллиона человек из-за Covid-19. Это ошеломляющая цифра», — сказал он.

Глава ООН напомнил, что ученые всего мира работают над разработкой доступной для всех вакцины. А пока Гутерриш призвал почтить память жертв пандемии.

Напомним, в мире от коронавируса скончались свыше миллиона человек, 20% из них проживали в США. Всего зарегистрировано 33 млн случаев коронавируса, выздоровели более 25 млн пациентов.