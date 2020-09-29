Гороскоп на октябрь 2020 года от Анжелы Перл

Вадим Карасев

Второй месяц осени обещает быть не столь активным из-за влияния ретроградных планет. Тем не менее представителям Зодиакальных созвездий удастся привлечь в жизнь удачу, если опираться на рекомендации Анжелы Перл. Они помогут найти время для всего, что важно, и с легкостью преодолеть временные трудности.

В октябре нас ожидают сразу два Полнолуния, в начале и в конце месяца. Эти события затронут все сферы жизни, и для многих станут отправной точкой в счастливое будущее. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам известного астролога Анжелы Перл, чтобы провести середину осени не только в хорошем настроении, но и завершить необходимые дела точно в срок, получив заслуженное вознаграждение.

Овен

Октябрь начинается с Полнолуния в Знаке Овна, которое пройдет в соединении с Марсом. Это событие будет определять вектор движения, и Анжела Перл рекомендует Овнам собраться с силами, чтобы выйти из тени и заявить о себе. С 1 по 15 октября Овны смогут набрать популярность и достичь новых успехов в любой сфере жизни. Кроме того, в октябре Овны смогут обрести внутреннюю гармонию, если перестанут идти на поводу противоречивых эмоций.

Телец

В октябре Тельцы все еще будут ощущать некоторые затруднения, мешающие продвижению вперед. Второй месяц осени будет идеальным временем для того, чтобы завершить дела, которые были начаты в начале этого сезона. Астролог рекомендует обратить внимание на освобождение, чтобы поставить точку и понять, какие именно действия нужно предпринять для того, чтобы привлечь в жизнь счастье.

Близнецы

В октябре влияние ретроградных планет будет направлять внимание Близнецов на завершение ранее начатых дел. Кроме того, второй месяц осени богат на Полнолуния, во время которых будет возможность завершить очередной жизненный этап, разобраться с трудными вопросами и понять, почему происходят те или иные события. Отсутствие спешки и внимание к деталям помогут Близнецам обойти ловушки стороной.

Рак

В октябре продолжается движение ретроградных планет, заставляя останавливаться, ждать и что-то переделывать. Анжела Перл рекомендует Ракам позаботиться о здоровье. Второй месяц осени будет удачным для того, чтобы поставить точку в сложном деле, выявить препятствия и найти в себе силы для того, чтобы оставить в прошлом все, что мешает развитию.

Лев

Октябрь для Львов начнется не с активных действий, а с продолжения ране начатых дел. Влияние ретроградных планет не располагает к начинанию важных проектов, и астролог рекомендует обратить внимание на завершение дел, а также направить силы для того, чтобы получить долгожданные результаты. В октябре Львам удастся преуспеть, если они откажутся от поспешных решений и не станут идти на поводу эмоций.

Дева

Девы в октябре почувствуют влияние ретроградных планет, которые будут препятствовать активным начинаниям. Тем не менее в этом месяце удастся разобраться с насущными проблемами, привлечь в жизнь финансовое благополучие и поставить точку в спорных вопросах. Активность и трудолюбие помогут Девам прийти к успехам и получить заслуженную награду за приложенные усилия.

Весы

Октябрь начнется с Полнолуния, которое поможет узнать все то, что ранее было скрыто. Анжела Перл обращает внимание на то, что влияние ретроградных планет все еще актуально, поэтому Весам не стоит начинать ничего нового и долгосрочного. Октябрь будет идеальным временем для накоплений как сил, так и денежных средств, завершения важных дел и освобождения от всего, что мешает привлечению в жизнь позитивных перемен.

Скорпион

Скорпионов в октябре ожидает непростое время, когда из-за влияния ретроградных планет будет сложно продвигаться вперед. Тем не менее Полнолуние 1 октября высветит значимые моменты, и Скорпионы смогут составить полную картину, что поможет налаживать отношения с окружением. Множество событий из прошлого также напомнят о себе, и Скорпионам стоит подготовиться к тому, чтобы завершать старые дела и окончательно ставить точки в тех вопросах, что были подняты ранее.

Стрелец

В октябре Стрельцам Анжела Перл рекомендует умерить пыл, чтобы не оступиться. В этом месяце влияние ретроградных планет будет ощущаться особенно остро, и Стрельцам предстоит обратить внимание на те дела, которые требуют завершения или переделок. Новые начинания рискуют столкнуться с непреодолимыми обстоятельствами, поэтому в октябре лучше не начинать ничего нового, не совершать дорогостоящих покупок и не планировать серьезных перемен.

Козерог

Ретроградные планеты по-прежнему оказывают влияние, и в это время Козерогам Анжела Перл не рекомендует планировать ничего нового. Середина осени будет временем преодоления препятствий, однако Козероги смогут преодолеть сложности благодаря оптимистичному настрою и отказу от потакания разрушительным эмоциям. Сохраняя внутреннюю гармонию, получится также освободиться от влияния завистников и не идти на поводу манипуляторов.

Водолей

Водолеи должны быть готовы к тому, что октябрь будет продолжением сентября. Ретроградные планеты все еще активны, и их влияние вновь тормозит развитие. Астролог рекомендует представителям Знака обратить внимание на завершение дел, а также отказ от чрезмерных трат. Энергетика второго осеннего месяца будет несколько напряженной, но при должной сноровке и умении грамотно распределять силы Водолеи смогут прийти к долгожданной цели без потерь.

Рыбы

Октябрь будет не лучшим месяцем для новых начинаний, и виной тому ретроградное влияние планет. Меркурий задает ритм, который вряд ли будет активным, поэтому Рыбам астролог рекомендует сосредоточиться на завершении дел и переделках. Несмотря на то, что активного развития ожидать не приходится, Рыбы между двух Полнолуний смогут загадать заветное желание, которое обязательно сбудется.