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Госдума отправит заявление парламентам Азербайджана и Армении

Госдума отправит заявление парламентам Азербайджана и Армении

Депутаты Государственной Думы 29 сентября приняли заявление, в котором призывают прекратить военные действия в зоне нагорно-карабахского конфликта, вернуться к переговорам, а также выражают готовность оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки.

В заявлении говорится, что депутаты выражают «серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы».

Государственная Дума заявила о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации. Депутаты призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорам и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки, указано в документе.

Постановление направят, в том числе, в парламенты стран — Милли Меджлис Азербайджанской Республики и Национальное Собрание Республики Армения, — и международные парламентские ассамблеи.

Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что начался новый виток обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта — начиная с воскресенья стороны ведут активные боевые действия.

«И Азербайджан, и Армения являются для нас дружественными государствами. Их народы являются для России дружественными. И мы как никто другой должны принять все необходимые меры, чтобы боевые действия в ближайшее время прекратились, перестали гибнуть люди, и стороны вернулись к переговорному процессу», — сказал депутат.

Он добавил, что российский парламент готов оказывать посреднические усилия для стабилизации обстановки. «Тем более что парламентарии имеют такой опыт», — подчеркнул председатель Комитета.

«В нашем заявлении предполагаем сделать главное — хотим предложить парламентам, правительствам, межпарламентским структурам решение вопроса в ключе: «Давайте прекратим военные действия», — сказал он. А уже потом можно будет детально договариваться по всем пунктам, добавил Калашников.

Утром 27 сентября стало известно об очередном обострении ситуации в Нагорном Карабахе. В Армении заявили о введении военного положения и всеобщей мобилизации. Азербайджан также ввёл военное положение и комендантский час в некоторых городах и регионах. 

Председатель Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 28 сентября заявила, что Россия призывает все ответственные мировые силы воздержаться от любых форм вмешательства в конфликт между Азербайджаном и Арменией по ситуации в Нагорном Карабахе. Она также призвала стороны конфликта к прекращению огня.

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По материалам: pnp.ru

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