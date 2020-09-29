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Гвинет Пэлтроу в день своего рождения шокировала поклонников фотографией

Гвинет Пэлтроу в день своего рождения шокировала поклонников фотографией
РИА Новости. Американская актриса разместила в инстаграме фотографию по случаю своего 48-летия, на которой позирует полностью обнаженной. Дочь и поклонники Гвенет Пэлтроу были в шоке от такого поступка.

"Мой сегодняшний костюм на день рождения. Спасибо вам большое за пожелания", — подписала снимок актриса.

Несмотря на откровенный кадр, обладательница премии "Оскар" сумела подобрать оптимальную позу и прикрыть руками и ногами интимные места. И, тем не менее, в комментариях мнения разошлись.


Дочь актрисы Эппл Мартин написала возмущенное "Мам".

Если звездных коллег восхитила фотография Гвинет Пэлтроу, то обычных пользователей публикация возмутила.

"Если бы это было мое тело, я бы провел неделю голым", — заявила певица Холли Уильямс."Красивая", — подчеркнула актриса Деми Мур.

"Ты никогда не выглядела лучше, чем в этот день рождения", — присоединилась к обсуждению дизайнер и стилист Рэйчел Зоуи.

"Вы серьезно? Это единственное, что вы смогли придумать для привлечения внимания во время пандемии? Подавайте лучший пример своим последователям и детям", — заявил jeanguarasci; "Просто еще одна женщина, которая считает, что быть обнаженной — это достижение", — считает iam.walle; "Только бы Железный человек не увидел это", — прокомментировал barisalan. "Перестань! У тебя же есть дети", — обратился к актрисе jojoali2004.

Актриса пока никак не отреагировала на негативные записи пользователей.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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