Интернализация усугубит войну в Карабахе — эксперт
Военная помощь третьих стран сторонам усугубит ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявила востоковед Карине Геворгян, комментируя готовность Анкары оказать поддержку Баку на поле боя.
Это, отметила она, называется интернализация конфликта.
К тому же, подчеркнула эксперт, по ряду данных, Турция отправила через территорию Грузии, которая предоставляет воздушные военные коридоры турецким самолетам, свой спецназ в Азербайджан. Кроме того, на сегодняшний день, по заявлениям Минобороны Армении, обстреляны окрестности города Варденис. Это территория не Нагорного Карабаха, а территория самой Армении, отметила она.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара хочет решить вопрос Нагорного Карабаха «коренным образом». «Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность», — сказал Чавушоглу после визита в посольство Азербайджана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что Москва считает необходимым скорейшее прекращение огня и боевых действий в Нагорном Карабахе, любые заявления о военной поддержке Армении или Азербайджана подливают масло в огонь.