Интернализация усугубит войну в Карабахе — эксперт

Влада Некрасова

Военная помощь третьих стран сторонам усугубит ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявила востоковед Карине Геворгян, комментируя готовность Анкары оказать поддержку Баку на поле боя.

Это, отметила она, называется интернализация конфликта.

«А любая интернализация конфликта, разумеется, усугубляет ситуацию. Поэтому тут к гадалке не ходи», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

К тому же, подчеркнула эксперт, по ряду данных, Турция отправила через территорию Грузии, которая предоставляет воздушные военные коридоры турецким самолетам, свой спецназ в Азербайджан. Кроме того, на сегодняшний день, по заявлениям Минобороны Армении, обстреляны окрестности города Варденис. Это территория не Нагорного Карабаха, а территория самой Армении, отметила она.

«То есть на сегодняшний день конфликт только разрастается и захватывает все новые территории и все новых участников», — сказала Геворгян.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара хочет решить вопрос Нагорного Карабаха «коренным образом». «Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность», — сказал Чавушоглу после визита в посольство Азербайджана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что Москва считает необходимым скорейшее прекращение огня и боевых действий в Нагорном Карабахе, любые заявления о военной поддержке Армении или Азербайджана подливают масло в огонь.