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Эльбрус и Архыз превратят в горнолыжные курорты мирового уровня

Эльбрус и Архыз превратят в горнолыжные курорты мирового уровня
Разработаны комплексные мастер-планы развития курортов Эльбрус и Архыз, завершается согласование объемов финансирования, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич.

"Архыз и Эльбрус уже зарекомендовали себя в качестве точек притяжения для туристов из России и зарубежья. Разработаны комплексные мастер-планы по их дальнейшему развитию. Фокус работы направлен на расширение горнолыжной инфраструктуры, ввод в эксплуатацию новых трасс, подъемников, системы искусственного снегообразования. Планируется продолжать работу в этом направлении, но с сохранением баланса между охраной окружающей среды и развитием туризма", — сказал он.

По его словам, по Архызу и Эльбрусу завершается согласование необходимых объемов финансирования горнолыжной инфраструктуры. В случае утверждения этих предложений правительством РФ в России появятся два горнолыжных курорта мирового уровня.


"Там также будут пешие и конные прогулки, купание в горных озерах с чистейшей водой, а для любителей экстрима – катание на горных велосипедах, альпинизм и параглайдинг", — рассказал Бабич.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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