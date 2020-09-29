Как Дмитрий Шепелев издевался над больной Фриске?

Анастасия Иванова

Сегодня общественность во всю обсуждает новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», где гостьей программы стала Лера Кудрявцева. Девушки секретничали и обсуждали насущные проблемы. В какой-то момент Лера вспомнила свою подругу Жанну Фриске, которая в 2015 году скончалась от рака.

Многие считали роман Жанны и Дмитрия Шепелева одним из самых идеальных, однако на деле все оказалось совсем не так. Сейчас многие друзья пары приоткрывать завесу тайны и рассказывают о странных историях, свидетелями которых они становились в доме звездной четы.

На шоу Кудрявцев заявила, что знает о Дмитрии Шепелеве страшную тайну, но боится ее рассказывать, так как не хочет портить жизнь его сыну Платону.

«Все знают одну сторону, а я знаю с другой… менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого»,

— призналась Лера в YouTube-шоу.

Сам Дмитрий тоже не скрывает, что в личной жизни с Жанной было не все так гладко. Душа в душу они жили всего лишь несколько лет. Неужели Шепелев из любящего мужчины превратился в хладнокровного человека?



Подпишись на нас в Яндекс Новости