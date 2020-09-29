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Как Дмитрий Шепелев издевался над больной Фриске?

Как Дмитрий Шепелев издевался над больной Фриске?

Сегодня общественность во всю обсуждает новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», где гостьей программы стала Лера Кудрявцева. Девушки секретничали и обсуждали насущные проблемы. В какой-то момент Лера вспомнила свою подругу Жанну Фриске, которая в 2015 году скончалась от рака.


Многие считали роман Жанны и Дмитрия Шепелева одним из самых идеальных, однако на деле все оказалось совсем не так. Сейчас многие друзья пары приоткрывать завесу тайны и рассказывают о странных историях, свидетелями которых они становились в доме звездной четы.


На шоу Кудрявцев заявила, что знает о Дмитрии Шепелеве страшную тайну, но боится ее рассказывать, так как не хочет портить жизнь его сыну Платону.

«Все знают одну сторону, а я знаю с другой… менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого»,

— призналась Лера в YouTube-шоу.

Сам Дмитрий тоже не скрывает, что в личной жизни с Жанной было не все так гладко. Душа в душу они жили всего лишь несколько лет. Неужели Шепелев из любящего мужчины превратился в хладнокровного человека?

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По материалам: popcake.tv

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