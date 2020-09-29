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Как прочистить трубы от засоров используя современные и народные способы

Как прочистить трубы от засоров используя современные и народные способы

Засор канализационных труб не редкая проблема, возникающая в повседневной жизни. В результате ежедневной эксплуатации канализационной системы постепенно нарастают слои из органических веществ. Для прочистки труб необязательно вызывать сантехника, а реально гораздо быстрее эффективно справиться с этой задачей самостоятельно. Чтобы вернуть нормальный сток воды, достаточно выбрать эффективной способ обработки скопившегося засора. Восстановить просвет в канализации можно используя современные химические, механические средства или применить проверенные опытом народные методы.

Химические средства


К сужению труб и формированию пробки в сифоне приводят накопления в виде слоев из мыла, жира и бытовых отходов. Для быстрого устранения не застарелых заторов помогают народные способы, которые отличаются простотой применения с использованием подручных средств, имеющихся в каждом доме.


Горячий кипяток струей, направленный в отверстие трубы, смывает легкие загрязнения;
Сода пищевая или кальцинированная с добавлением 9% уксуса всыпанная в отверстие и закрытое кляпом на 20-30 минут легко справится с засором и растворит наслоения;
Поваренной солью в количестве не менее 1 стакана заполняют слив, добавляют 1 стакан 9% уксуса и через 10 минут заливают медленной струей кипятка до полной прочистки стока.
Смесь пищевой соды + поваренная соль в равных долях залитая 9% уксуса становятся убойной силой, способной в течении 15-20 минут справиться с любой пробкой в раковине.

Важно!  Профилактика засоров труб с регулярным применением народных способов прочистки поможет избежать создание пробок в канализационной системе.

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По материалам: planktons

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