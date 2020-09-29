Как сделать маску частью образа: разбираем 9 способов на примере звезд

Вадим Карасев

С начала пандемии коронавируса маска стала не просто привычным, но и жизненно необходимым аксессуаром. На подиуме и на сцене мы уже видели самые фантастические и сложные по дизайну маски, стоит вспомнить лишь выходы Леди Гаги на церемонии MTV VMA, но в жизни даже звезды предпочитают более практичные варианты. И все-таки даже среди базовых моделей можно найти разнообразие, а значит, и маску на все случаи жизни. Смотрим на примере знаменитостей, как можно стилизовать этот аксессуар и дополнять маской свой гардероб — на каждый день и на торжество.

Прежде чем поговорить о трендах, хотим напомнить, что для профилактики коронавируса важно не только защищать органы дыхания, но и тщательно мыть руки и регулярно дезинфицировать поверхности, в том числе гаджеты. Наибольшей эффективностью обладают респираторы класса FFP3, но и они не дают стопроцентной защиты от вирусов. Согласно рекомендациям ВОЗ, в общественных местах следует носить медицинские маски из нетканых материалов, менять которые следует каждые два часа. Неопреновые и хлопковые маски не являются медицинскими и обладают наименьшей эффективностью при защите от вирусов.

1.Обычная медицинская маска

Самый простой и надежный вариант — обычная медицинская маска. Многие звезды, которые обычно не прочь добавить к своему образу уникальные и эксклюзивные вещи, сейчас готовы быть как все и носят купленные в аптеке маски.

После Венецианского кинофестиваля, где жюри возглавляла Кейт Бланшетт, в сети пользователи шутили, что никогда бы не подумали, что смогут позволить себе то, что актриса надела на красную ковровую дорожку. Да-да, Кейт даже на церемонию открытия кинофестиваля пришла в обычной медицинской маске.





2.Маска нейтральных оттенков

Второй по популярности — что среди знаменитостей, что среди обычных людей — является плотная неопреновая маска черного цвета. Многие также отдают предпочтение серому или телесному оттенку, чтобы маска была не слишком заметна на лице. Такие варианты подойдут, если предстоит формальная встреча или не хочется смещать акцент на аксессуар.

Как, например, в случае с Кортни Кардашьян, когда нюдовая маска дополняет яркую рубашку кораллового оттенка. Впрочем, и в таких базовых вариантах допустим креатив — например, слоганы или символика любимой спортивной команды.





3.Яркая однотонная маска

Если стоит прямо противоположная задача и, наоборот, хочется добавить в образ акцент, то можно присмотреться к однотонным маскам ярких цветов. Среди звезд особой популярностью пользовались оттенки синего, который является главным цветом этого года и одним из трендовых оттенков осени. Можно выбрать как однотонную маску, так и маску с легким градиентом или узором в тех же тонах, как у Серены Уильямс.

Истинные модники не упустят возможности скоординировать оттенки основной одежды и аксессуара. Тут берем пример с Ирины Шейк: желтый цвет хорошо сочетается с синим, кроме того, оттенок гармонирует с оранжевой аппликацией на груди.





4.Маска с принтом

Как ни крути, но цветочный принт популярен каждое лето. Даже в разгар пандемии! И, поскольку отпускные платья для морских прогулок в этом году пригодились не всем, то отыгрываться пришлось на масках. Медицинские аксессуары с принтами в виде бутонов, цветов и листьев приглянулись многим звездам. Популярностью пользовались и другие мотивы: клетка, которая пригодится и осенью, и анималистичные узоры.

Мелкий принт в светлых тонах будет уместен и для формальных образов, как, например, у Кейт Миддлтон, а вот смелые и не скованные дресс-кодом модницы могут экспериментировать и играть на контрасте двух приметных принтов: сочетайте цветочный мотив с тай-дай или анималистикой.





5.Маска в тон наряду

От повседневных плавно переходим к более торжественным образам. Маска в тон наряду уже стала приметой хорошего тона в пандемийной моде. Такой вариант выбирали даже первые лица государств во время встреч на высшем уровне.

Для вечерних выходов наметился отдельный звездный тренд — маска изготовлена из той же ткани, что и платье. Немало таких примеров было на недавнем гала-вечере в Монако, не упустила из виду тенденцию и Виктория Бекхэм. Правда, она решила нарядиться так не сама, а нарядить свою дочь Харпер. Еще один ультрамодный прием — обыгрывание цвета маски в макияже глаз, как у Мэдди Зиглер.





6.Маска-платок

Самым модным аксессуаром этого лета среди привычных вещей стал шелковый платок. Именно им многие стремились заменить маску. С точки зрения безопасности, конечно, не самый оптимальный вариант, так как платок неплотно прилегает к лицу, но смотрится он весьма эффектно, с этим не поспоришь. Впрочем, пробовать его все-таки стоит, если собираетесь не в общественное место, а на прогулку в пустынный парк.





7.Гламурная маска

Ежедневники знаменитостей в этом году не разрывались от количества приглашений на различные торжества: в разгар пандемии светская жизнь практически сошла на нет. Но и в "домашних" условиях звезды не смогли обойтись без гламурных масок. Блестки, аппликации, украшение кружевом и кристаллами — все это варианты нарядных масок, которые мы видели на знаменитостях. Дженнифер Лопес в отсутствии вечеринок отправлялась в такой на обычную велосипедную прогулку.





8.Маска с юмором

Хорошее настроение и позитивный настрой — это то, чего многим из нас не хватало в этом году. Производители масок учли это и как могли постарались компенсировать. Самым популярным мотивом стали изображения губ. Это можно расценивать и как реакцию на то, что с яркой помадой в этом году пришлось попрощаться: красить губы и закрывать их маской — занятие довольно бессмысленное. Обратить внимание стоит и на смешные маски с мордочками животных (практически фильтр инстаграма офлайн).









9.Маска-мерч

Маска в этом году пополнила и ассортимент мерча различных музыкальных групп и спортивных команд. Среди американских знаменитостей популярна и маска с надписью Vote ("Голосуй") — таким образом они призывают своих поклонников принять участие в президентских выборах. Ну а далекие от политики люди могут легко заявить о своих увлечениях.



